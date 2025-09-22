¿Qué se entiende por garantía y qué derechos tenemos los consumidores?

Las necesidades de los consumidores deben estar cubiertas cuando se procede a la compra de bienes que deben contar con una garantía, la denominada ‘garantía de bienes de consumo’. En este sentido, debemos tener claro que existe la llamada garantía legal y la comercial. Para conocer los derechos de los consumidores, nos remitimos a Lola García, presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Málaga, para saber qué se entiende por garantía y qué diferencia hay entre garantía legal y comercial. Además, existe un periodo establecido de cobertura de la garantía que es de tres años para artículos nuevos y de uno para aquellos de segunda mano. Por otra parte, Lola García nos explica qué derechos tiene un consumidor con la garantía y qué se debe hacer si los establecimientos no cumplen con la misma.