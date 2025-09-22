RESUELVE TUS DUDAS 22/09/2025

¿Qué se entiende por garantía y qué derechos tenemos los consumidores?

En Resuelve Tus Dudas hablamos con Lola García, presidenta de Federación de Consumidores en Acción de Málaga, para conocer qué derechos tenemos al comprar los objetos y las coberturas que deben cubrir las garantías.

Redacción

Málaga |

Las necesidades de los consumidores deben estar cubiertas cuando se procede a la compra de bienes que deben contar con una garantía, la denominada ‘garantía de bienes de consumo’. En este sentido, debemos tener claro que existe la llamada garantía legal y la comercial. Para conocer los derechos de los consumidores, nos remitimos a Lola García, presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Málaga, para saber qué se entiende por garantía y qué diferencia hay entre garantía legal y comercial. Además, existe un periodo establecido de cobertura de la garantía que es de tres años para artículos nuevos y de uno para aquellos de segunda mano. Por otra parte, Lola García nos explica qué derechos tiene un consumidor con la garantía y qué se debe hacer si los establecimientos no cumplen con la misma.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer