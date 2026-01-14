Puesta de sol, cena romántica y noche en velero para dos, en Estepona, de las experiencias más buscada en la provincia

El recorrido, que suele permitir avistar delfines y descubrir pequeñas calas y bahías, se disfruta en un ambiente íntimo gracias a la atención del patrón de la empresa Veleros Turísticos y a la barra libre de cava, vino, cerveza y refrescos que acompaña el paseo. Esta propuesta cada vez gusta más, en el último año ha aumentado un 27% su búsqueda. Este tipo de experiencias permiten desconectar, reforzar vínculos y disfrutar de la serenidad del mar mientras el día se despide lentamente en el horizonte. Tras el paseo llega uno de los momentos más esperados: una cena servida exclusivamente para dos, iluminada por las estrellas y acompañada por una botella de cava para brindar por la ocasión. El menú, que incluye entrantes como tartar de atún y canapés de crema de aguacate con atún, seguido de dorada al horno y un postre refrescante de piña con helado, convierte la velada en un homenaje al paladar. Pero el verdadero broche de oro llega al finalizar la cena, cuando el patrón deja el velero exclusivamente para la pareja, permitiendo disfrutar de una noche completa a bordo con el barco amarrado en el puerto. Dormir mecidos suavemente por el mar, con el cielo estrellado como techo y el silencio del puerto de Estepona como compañía, es una experiencia que combina romanticismo, tranquilidad y una conexión profunda con el entorno. El precio para dos es de 290 euros en Aladinia.com.

