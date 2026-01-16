El Puerto de Málaga espera alcanzar en 2026 los 600.000 cruceristas

La intención de situar dos grandes estatuas del escultor Ginés Serrán en la entrada del Puerto, ha provocado el rechazo de distintas asociaciones del ámbito cultural que ha llevado a que la Autoridad Portuaria anunciara a mediados de esta semana que dichas esculturas, en principio, no estarán de forma permanente y se podrán contemplar por espacio de seis meses en su ubicación a la espera de conocer la respuesta de la ciudadanía.

Las estaturas en cuestión son Un Neptuno de ocho metros y una Venus de cinco metros bañadas en oro, que forman parte de un conjunto denominado ‘Las columnas del mar’. El rechazo de distintos colectivos como el Ateneo de Málaga o la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, entre otras, así como la puesta en duda de la valía del escultor, han provocado que esta exposición al aire libre se convierta en algo temporal de tan solo seis meses en lugar de los 25 años que estaban inicialmente previstos.

Para avivar aún más la polémica, el prestigioso diario británico The Times ha llegado a comparar las estatuas con superhéroes, comparando al Neptuno de Serrán con el personaje de Aquaman.

En cuanto a las previsiones del Puerto para 2026 en cuanto al número de cruceristas, las previsiones apuntan a que se alcancen los 600.000 pasajeros, unos 15.000 más que en 2025.