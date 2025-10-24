El Puerto Deportivo de Estepona acogerá este sábado la Fiesta del Mar, dentro del proyecto Senda Azul

El Puerto Deportivo de Estepona acogerá el próximo sábado 25 de octubre la Fiesta del Mar de Estepona, un evento organizado por Marinas del Mediterráneo y el Real Club Náutico de Estepona y patrocinado por la Diputación de Málaga a través del proyecto Senda Azul.

Se trata de una jornada diseñada para acercar la riqueza natural, cultural y humana del mar a la ciudadanía, enmarcada dentro del programa provincial “Fiestas del Mar en los Puertos: una nueva forma de vivir la Costa del Sol”. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor los puertos y el litoral de la provincia como espacios de encuentro, cultura y sostenibilidad, con actividades que fomentan el conocimiento y el respeto por el entorno marino.

María Esperanza González Pazos, diputada delegada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga, ha destacado durante la presentación que “desde la Diputación, a través del proyecto Senda Azul, seguimos apostando por poner en valor nuestro medio marino y subacuático. Queremos que la ciudadanía lo conozca y lo disfrute desde el respeto y la sostenibilidad, y la Fiesta del Mar de Estepona es una gran oportunidad para hacerlo.”

Una jornada repleta de actividades para todos los públicos

La Fiesta del Mar de Estepona comenzará a las 10:00 horas con los cursos de vela, remo y pádel surf organizados por el Real Club Náutico de Estepona. Habrá tres turnos —de 10:00 a 12:30 horas, de 12:30 a 15:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas— pensados para diferentes edades y niveles. Estas actividades se desarrollarán en el edificio del Club Náutico, y las personas interesadas en participar pueden inscribirse directamente en las instalaciones del Club o en el teléfono 625 142 465.

Durante toda la jornada, de 10:00 a 19:00 horas, los asistentes podrán visitar la exhibición de material de buceo, donde se mostrará el equipo y la tecnología utilizados en el mundo submarino, de la mano de Buceo Estepona, ubicado en la parte baja del Club Náutico.

Manuel Raigón, director gerente del Grupo Marinas del Mediterráneo, ha subrayado que “el lema ‘Todo lo que el mar nos ofrece, nos regala y nos enseña’ refleja el espíritu de esta jornada. Queremos acercar el mar a la ciudadanía desde una mirada educativa y participativa, reforzando el papel del puerto como un espacio abierto y lleno de vida.”

A mediodía, de 14:00 a 16:00 horas, el Restaurante del Club Náutico ofrecerá una degustación de paella marinera cuya recaudación irá destinada a una entidad benéfica local. La comida tendrá un carácter solidario, con un donativo simbólico de 5 euros por el plato de paella y la bebida.

Documental y música para cerrar el día

Por la tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar la proyección del documental “Málaga Sumergida”, que invita a descubrir la biodiversidad y las maravillas ocultas bajo las aguas de la provincia. La presentación contará con la participación de Pablo Murga, Comandante Naval de Málaga, y Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), quienes compartirán su visión sobre la riqueza del litoral malagueño y la importancia de su conservación.

José Antonio Corbacho, presidente del Real Club Náutico de Estepona, ha señalado que “para el Club Náutico es un orgullo participar junto a Marinas del Mediterráneo y la Diputación en este día dedicado al mar. Somos la puerta al mar de Estepona y queremos abrir nuestras instalaciones a todos los vecinos para compartir deporte, convivencia y solidaridad.”

El broche final lo pondrá el concierto de fin de fiesta, de 19:00 a 21:00 horas, que se celebrará en la zona exterior del Puerto Deportivo de Estepona y llenará el recinto de música y buen ambiente para despedir la jornada.

Sorteos y experiencias únicas

Además de estas actividades, Senda Azul realizará sorteos a través de sus redes sociales con experiencias vinculadas al mar. Entre ellas se incluye el taller marinero en tierra y una excursión marítima de la mano de Turismo Marinero Costa del Sol; un paseo en catamarán con Catamaranes Estepona y un bautismo de buceo con los instructores de Buceo Estepona.

El público podrá informarse e inscribirse en las distintas actividades también a través de las redes sociales de Senda Azul y de los operadores participantes.

La Fiesta del Mar de Estepona forma parte de un calendario de celebraciones que recorrerá distintos puertos de la provincia con un mismo propósito: acercar el mar a la ciudadanía desde una mirada educativa, sostenible y participativa.

Desde Marinas del Mediterráneo y el Real Club Náutico de Estepona invitan a todos los vecinos y visitantes a acercarse el sábado 25 de octubre al Puerto Deportivo y vivir una jornada única junto al mar, llena de actividades, aprendizaje y buen ambiente.