Puente Romano Marbella y World Vision Gala se unen en una noche solidaria

La velada contará con la actuación estelar de N-Trance, que traerá sus icónicos ritmos electrónicos, junto con The Gypsies, que ofrecerán un vibrante espectáculo de flamenco, salsa y pop. Entre plato y plato, los asistentes disfrutarán de la actuación de Cello Femme al violonchelo eléctrico y la celebración cerrará con los mejores DJs que mantendrán el ambiente festivo hasta el final.

Como parte de los esfuerzos de recaudación de fondos, el propietario del resort, Daniel Shamoon, será el anfitrión de una subasta benéfica con premios que incluyen experiencias gastronómicas y estancias en el hotel, donadas por Puente Romano Marbella. Además, se realizará una rifa solidaria que brindará más oportunidades para contribuir, al mismo tiempo que los asistentes podrán ganar premios especiales.

La Gala Benéfica World Vision refleja el firme compromiso de Puente Romano Marbella con generar un impacto significativo en las comunidades internacionales que más lo necesitan. Esta colaboración del resort con World Vision permite a los invitados disfrutar de una noche inolvidable mientras contribuyen a proyectos que transforman vidas en todo el mundo.

La gala de 2025 marca la continuación de los 13 años de colaboración entre Puente Romano Marbella y World Vision, una alianza que ha recaudado grandes fonsos anualmente para proyectos de desarrollo internacional que apoyan a niños y comunidades vulnerables.

Los asistentes disfrutarán de un cóctel de bienvenida al atardecer en el emblemático Club de Tenis del resort, seguido de una cena gourmet y entretenimiento en vivo. La noche combinará alta gastronomía con grandes actuaciones, creando un ambiente que celebra el espíritu comunitario y la solidaridad internacional.