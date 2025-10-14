FRANCISCO MORO, VICEPRESIDENTE DE AEHCOS

El puente del Pilar sitúa la ocupación hotelera en Málaga por encima del 90%

Las buenas condiciones climatológicas junto a la oferta cultural y de ocio, han favorecido que la ocupación hotelera en Málaga haya estado por encima del 90%

Redacción

Málaga |

La ocupación hotelera del Puente del Pilar con tres noches debido a que el día de la Hispanidad cayó en domingo y el lunes ha sido festivo, ha superado los datos registrados en años anteriores, como 2023 donde hubo cuatro noches en el puente, con registros por encima del 90% de visitantes en los hoteles de la capital.

La climatología ha favorecido la afluencia de visitantes, así como la oferta cultural de la ciudad y la regular llegada de turistas extranjeros que siguen siendo el principal flujo de visitantes por encima del mercado nacional.

En puntos de la provincia como Benalmádena, la previsión superaba el 95%, mientras que en Ronda se esperaba una ocupación del 93%.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer