RESUELVE TUS DUDAS 29/09/2025

¿Se puede alterar la uniformidad de las fachadas de los edificios?

Con Marisa Mandly, vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, hablamos de la normativa que regula el cuidado de las fachadas de edificios.

Redacción

Málaga |

Las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos, entre ellos el de Málaga, regulan, prohíben o sancionan conductas que dificultan la convivencia o la visión en espacios públicos. Las sanciones por incumplir estas normativas pueden variar, siendo en algunos casos de hasta 300 euros, según la gravedad de la infracción, que se considera «leve».

Esta normativa se refiere, entre otros aspectos, a las fachadas de los edificios que también se ven reguladas por los acuerdos que adoptan las comunidades de propietarios.

Con Marisa Mandly, vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, abordamos cuestiones que pueden resultar cotidianas como si se pueden colgar banderas de los balcones de los domicilios particulares, si se necesita permiso para instalar cierres con ventanas de aluminio o de cortinas de cristal, o, entre otras cuestiones, si cuando se hacen reformas en las fachadas, se pueden o no instalar lonas publicitarias sin permiso. Además, las normativas tanto municipales como de los estatutos de las comunidades, también pueden afectar a los rótulos de los establecimientos comerciales que se encuentran en los bajos del edificio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer