El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» entrega su recaudación anual a Fundación Héroes y cede el testigo en 2026 a FMAEC

El movimiento solidario impulsado en memoria de Pablo Ráez continúa creciendo con nuevas alianzas, eventos solidarios y acciones de concienciación sobre donación de médula ósea.

El proyecto, que ya ha colaborado con entidades como ANDEX, FMAEC, Fundación Héroes y, ahora, de nuevo con FMAEC, tiene como objetivo la sensibilización y acción social que impulsan la solidaridad, la concienciación sobre la donación de médula ósea y la recaudación de fondos para distintas causas sanitarias y sociales, inspirado en el legado de Pablo Ráez. Cada año apoya a una entidad concreta mediante eventos, campañas y acciones divulgativas, fomentando además el asociacionismo y la colaboración entre organizaciones. Su objetivo es generar impacto real en personas y familias en situación vulnerable, visibilizar la importancia del apoyo comunitario y demostrar que, incluso desde proyectos modestos, la constancia solidaria y la implicación colectiva pueden contribuir a mejorar vidas.

Entrega de la recaudación a Fundación Héroes

El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte», que cada año anuncia públicamente su causa beneficiaria, ha confirmado la entrega de su recaudación anual de 350 € a Fundación Héroes (Málaga), entidad dedicada al acompañamiento emocional, terapéutico y social de niños y familias que atraviesan procesos de enfermedad, duelo o situaciones especialmente vulnerables.

Fundación Héroes desarrolla una labor constante de apoyo psicológico, terapias especializadas y acompañamiento familiar, facilitando recursos a quienes muchas veces no pueden acceder a ellos por motivos económicos. Su trabajo se centra en mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias, promoviendo además sensibilización social y redes de apoyo comunitario.

Relevo solidario en 2026: FMAEC toma el testigo

Tal y como viene haciendo cada año, el proyecto anuncia ahora su nueva causa beneficiaria. En 2026 los fondos recaudados se destinarán a FMAEC – Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, una entidad que trabaja ofreciendo apoyo integral a pacientes oncológicos y sus familias, con atención psicológica, social y acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad.

Este nuevo ciclo estará marcado por la colaboración entre entidades. Gracias a la generosidad de FMAEC, se prevé un año especialmente centrado en el asociacionismo, la cooperación entre organizaciones y la sensibilización social.

Además, el proyecto continuará vinculado a Fundación Héroes con el objetivo de seguir incrementando la recaudación anual y apoyando su causa, ahora también a través de las iniciativas conjuntas que se desarrollen con FMAEC.

Memoria y legado: la donación de médula sigue siendo clave

Uno de los pilares del proyecto seguirá siendo la divulgación sobre la donación de médula ósea, una línea de acción profundamente ligada al legado de Pablo Ráez, cuya histórica campaña en redes sociales con el reto #UnMillón marcó un antes y un después en la concienciación sobre donación en España.

Siguiendo ese espíritu, el Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» anunciará próximamente nuevas acciones divulgativas, eventos solidarios y sorpresas relacionadas con sus embajadores, siempre con el objetivo de mantener viva la sensibilización social y fomentar la solidaridad.

Un proyecto que da sus primeros pasos, una convicción de enorme recorrido

El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» nació del compromiso personal y ciudadano del artista jerezano Fernando Quirós y, aunque su estructura está dando los primeros pasos desde 2023, mantiene intacta su esencia: creer profundamente en cada acción, sumar voluntades y demostrar que la solidaridad cotidiana puede generar un impacto real. Fernando no solo impulsa este proyecto, sino que, a través de su iniciativa coloreandovidas.com, ha creado un espacio donde arte y solidaridad conviven para dar visibilidad y apoyo a distintas causas sociales, consolidándose como una figura referente en el ámbito del arte comprometido en Andalucía. Para conocer más sobre su obra artística y su labor solidaria, puedes visitar: https://www.coloreandovidas.com/

Con el apoyo de embajadores, colaboradores y voluntarios, el proyecto continúa creciendo y reafirmando su mensaje: seguimos Siempre Fuertes.

Cómo colaborar

La forma más sencilla de participar en el Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» es a través de la web de su creador e ideólogo, el reconocido artista jerezano Fernando Quirós, donde puedes adquirir el merchandising solidario vinculado a esta iniciativa. El proceso es rápido y muy fácil: solo tienes que entrar en https://www.coloreandovidas.com/pages/siempre-fuerte, elegir los productos solidarios que prefieras y formalizar tu aportación. Con este gesto estarás apoyando la causa anual seleccionada, en 2026, FMAEC (Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer) y, además, podrás disfrutar de artículos especiales como ropa casual y deportiva, toallas de playa o tazas creadas en memoria de Pablo Ráez, símbolo de solidaridad y compromiso social.

Desde la organización invitan a toda persona, empresa o institución interesada a formar parte del proyecto:

Se buscan patrocinadores solidarios para eventos.

Voluntariado para acciones sociales y divulgativas.

Nuevas ideas que ayuden a ampliar el alcance del proyecto.

Asimismo, animan a la ciudadanía a conocer de cerca las causas que apoyan y participar activamente en las iniciativas solidarias que se irán anunciando a lo largo del año.

Mensaje de la familia de Pablo Ráez Martínez

«Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a toda la sociedad malagueña y a todas las personas de otros lugares que, con sus pedidos y su apoyo, han mostrado un gesto solidario que nos emociona profundamente. Cada compra, cada contribución, no solo ayuda a mantener viva la memoria de nuestro querido Pablo, sino que también fortalece nuestra esperanza y nos impulsa a promover conciencia social ante muchos otros conflictos sociales.

El cariño y la solidaridad que hemos recibido desde todos los rincones es un testimonio de lo mucho que Pablo dejó en los corazones de tantas personas. Su lucha, su fuerza y su valentía siguen vivos en cada uno de vosotros. Gracias por mantener su recuerdo intacto con tanto amor y respeto.

Nos emociona ver cómo, a través de pequeños y grandes gestos, se sigue extendiendo el amor y el espíritu de Pablo. Nosotras siempre daremos acogida a aquellas personas que vibran con su legado y que, como él, desean difundir su mensaje para el bien de la humanidad. Gracias de todo corazón por ser parte de este proyecto y por ayudarnos generar una mayor conciencia social ante los problemas de los demás. Sin duda, lo que Pablo soñó sigue más vivo que nunca, gracias a vosotros», en palabras de la madre, Rosa Mª Martínez y la hermana mayor de Pablo, Esther Ráez Martínez.