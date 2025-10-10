Día Mundial de la Salud Mental

El programa Salú de Aldeas Infantiles cumple dos años cuidando la salud mental de la infancia y la adolescencia vulnerable en Málaga

En el Día Mundial de la Salud Mental se presenta este programa que ofrece terapia infantojuvenil y familiar, talleres terapéuticos y acciones de sensibilización comunitaria

Redacción

Málaga |

El programa Salú de Aldeas Infantiles cumple dos años cuidando la salud mental de la infancia y la adolescencia vulnerable en Málaga, donde ofrece terapia infantojuvenil y familiar, talleres terapéuticos y acciones de sensibilización comunitaria.

Una iniciativa que en 2024 atendió a 274 personas de manera individualizada y desarrolló actividades en más de 35 centros educativos, sociales y de protección. El objetivo es mejorar la vida de los niños y adolescentes creando entornos seguros e inclusivos que les permitan desarrollarse plenamente en ausencia de violencia. A través de esta iniciativa se impulsan acciones comunitarias orientadas a la sensibilización y la prevención para combatir el estigma sobre los problemas de salud mental.

Las actividades están centradas en la alfabetización en salud mental, la prevención de la violencia, la gestión emocional y las habilidades sociales.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles la coordinadora del Programa Salú, Carmen Alarcón.

