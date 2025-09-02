El primer Festival Málaga contra el Cáncer se celebrará el 4 de octubre

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer es un órgano constituido en 2012 por el Ayuntamiento a partir de una metodología de trabajo en red y cuya finalidad principal es promover el intercambio de información y experiencias entre todas las entidades, así como la potenciación y el impulso de acciones de sensibilización y prevención del cáncer. Las entidades que componen esta agrupación, junto al Área de Derechos Sociales, son la Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA), Fundación CUDECA y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).