Con el objetivo de recaudar fondos y visibilizar la labor de las entidades malagueñas

El primer Festival Málaga contra el Cáncer se celebrará el 4 de octubre

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, a la que pertenece el Ayuntamiento de Málaga, organiza en colaboración con la Diputación el primer Festival Málaga contra el Cáncer, que se celebrará el próximo 4 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta con el doble objetivo de visibilizar la labor que desarrollan los colectivos que trabajan en este ámbito y, a la vez, recaudar fondos con los que poder poner en marcha nuevos proyectos y acciones de formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares.

Isabel Naranjo

Malaga |

Cancer
El primer Festival Málaga contra el Cáncer se celebrará el 4 de octubre | www.ondacero.es

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer es un órgano constituido en 2012 por el Ayuntamiento a partir de una metodología de trabajo en red y cuya finalidad principal es promover el intercambio de información y experiencias entre todas las entidades, así como la potenciación y el impulso de acciones de sensibilización y prevención del cáncer. Las entidades que componen esta agrupación, junto al Área de Derechos Sociales, son la Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA), Fundación CUDECA y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer