Con el objetivo de recaudar fondos y visibilizar la labor de las entidades malagueñas

El primer Festival Málaga contra el Cáncer se celebrará el 4 de octubre

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, a la que pertenece el Ayuntamiento de Málaga, organiza en colaboración con la Diputación el primer Festival Málaga contra el Cáncer, que se celebrará el próximo 4 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta con el doble objetivo de visibilizar la labor que desarrollan los colectivos que trabajan en este ámbito y, a la vez, recaudar fondos con los que poder poner en marcha nuevos proyectos y acciones de formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares.

Isabel Naranjo