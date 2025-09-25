Sector Agrícola

Presentación oficial en Málaga de Expo AgriTech 2025, la gran feria tecnológica para el sector agrícola

Se trata de la mayor feria de innovación para el campo, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en Málaga

Redacción

Málaga |

Presentación oficial en Málaga de Expo AgriTech 2025, la gran feria tecnológica para el sector agrícola
Presentación oficial en Málaga de Expo AgriTech 2025, la gran feria tecnológica para el sector agrícola | Expo AgriTech

El acto tendrá lugar en el hotel NH Málaga hoy, 25 de septiembre, a las 12:00h y contará Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2025, y Alberto Planas, director general de Nebext, empresa organizadora, quienes avanzarán los principales ejes de la segunda edición del evento, el cual tiene el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos.

Durante tres jornadas, más de 8.000 profesionales y agricultores se reunirán en la capital de la Costa del Sol para descubrir las últimas tendencias, conceptos y soluciones tecnológicas que están impulsando un sector agrícola más eficiente, rentable y competitivo. En este sentido, más de 200 firmas mostrarán en la zona expositiva de la feria sus desarrollos en equipos de última generación, sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, equipamientos de postcosecha, agricultura de precisión, biofertilizantes, agroenergía, biotecnología, nutrición vegetal y tecnologías vinculadas a la agricultura 4.0.

En el marco del encuentro se organizará el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro de Europa sobre innovación agrícola, que contará con más de 400 ponentes nacionales e internacionales. El efecto de los aranceles, el acuerdo UE-Mercosur, la nueva PAC, las oportunidades de la agricultura regenerativa, las tendencias de digitalización del campo o la falta de relevo generacional, serán algunas de las grandes cuestiones que se examinarán.

Entre las voces líderes que participarán en el congreso destacan Alejandro de Frías, Responsable de Sostenibilidad de Danone; Antonio Media, Director de Compras de la filial del Grupo Carrefour, Socomo; Juan Antonio Rísquez, Director de Innovación y Desarrollo de Negocio de COVAP; o Alessandra Gemmiti, Coordinadora de Agricultura de Alta Tecnología en la Red de Regiones Europeas para la Innovación en Agricultura, Alimentación y Silvicultura (ERIAFF).

Con Expo AgriTech 2025, Málaga se convertirá en el epicentro europeo de la tecnología agrícola, consolidando su proyección internacional y su papel como referente en innovación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer