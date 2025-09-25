Presentación oficial en Málaga de Expo AgriTech 2025, la gran feria tecnológica para el sector agrícola

El acto tendrá lugar en el hotel NH Málaga hoy, 25 de septiembre, a las 12:00h y contará Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2025, y Alberto Planas, director general de Nebext, empresa organizadora, quienes avanzarán los principales ejes de la segunda edición del evento, el cual tiene el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos.

Durante tres jornadas, más de 8.000 profesionales y agricultores se reunirán en la capital de la Costa del Sol para descubrir las últimas tendencias, conceptos y soluciones tecnológicas que están impulsando un sector agrícola más eficiente, rentable y competitivo. En este sentido, más de 200 firmas mostrarán en la zona expositiva de la feria sus desarrollos en equipos de última generación, sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, equipamientos de postcosecha, agricultura de precisión, biofertilizantes, agroenergía, biotecnología, nutrición vegetal y tecnologías vinculadas a la agricultura 4.0.

En el marco del encuentro se organizará el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro de Europa sobre innovación agrícola, que contará con más de 400 ponentes nacionales e internacionales. El efecto de los aranceles, el acuerdo UE-Mercosur, la nueva PAC, las oportunidades de la agricultura regenerativa, las tendencias de digitalización del campo o la falta de relevo generacional, serán algunas de las grandes cuestiones que se examinarán.

Entre las voces líderes que participarán en el congreso destacan Alejandro de Frías, Responsable de Sostenibilidad de Danone; Antonio Media, Director de Compras de la filial del Grupo Carrefour, Socomo; Juan Antonio Rísquez, Director de Innovación y Desarrollo de Negocio de COVAP; o Alessandra Gemmiti, Coordinadora de Agricultura de Alta Tecnología en la Red de Regiones Europeas para la Innovación en Agricultura, Alimentación y Silvicultura (ERIAFF).

Con Expo AgriTech 2025, Málaga se convertirá en el epicentro europeo de la tecnología agrícola, consolidando su proyección internacional y su papel como referente en innovación.