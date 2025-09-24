Los Premios Paisaje Serrano cumplen cinco años reconociendo buenas prácticas en la Serranía de Ronda

La Comisión Científica de los Premios Paisaje Serrano, adscrita al Grupo de Paisaje de la Asociación Española de Geografía, ha anunciado los ganadores de la quinta edición de estos prestigiosos galardones, que reconocen iniciativas que han contribuido a la mejora y difusión del paisaje de la Serranía de Ronda.

Premios y categorías

Categoría Empresarial: Se ha galardonado a la Dehesa Monteros (Pujerra, provincia de Málaga), por su labor en la preservación de las razas autóctonas y del paisaje agrario del valle del Genal, así como por su impacto positivo en la economía serrana.

Categoría Institucional: El Ayuntamiento de Montejaque (provincia de Málaga) ha sido premiado por su apuesta por la gestión y ordenación respetuosa del patrimonio paisajístico municipal, y la contribución a su disfrute.

Categoría Académica: El reconocimiento en esta categoría ha recaído en D. Pedro Sierra de Cózar (Cortes de la Frontera, provincia de Málaga), por su destacado trabajo de investigación y difusión sobre el paisaje histórico de la Serranía de Ronda.

Categoría Patrimonial y Artística: La Cueva de La Pileta (Benaoján, provincia de Málaga) ha sido premiada por su inestimable valor natural y cultural, así como por su compromiso en la protección y promoción del patrimonio serrano.

Categoría Asociativa: La Asociación Mujeres en las Veredas (Marbella, provincia de Málaga) ha sido reconocida por su labor en la recuperación y defensa de los caminos tradicionales de Sierra Blanca, esenciales para el disfrute del paisaje serrano.

Categoría Divulgativa: La Ruta de los Pueblos Blancos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra, provincia de Cádiz) ha sido distinguida por su contribución a la sensibilización y divulgación del valor paisajístico y patrimonial de los pueblos de la Serranía de Ronda gaditana.

Valoración de la Serranía de Ronda

Los Premios Paisaje Serrano buscan destacar aquellas iniciativas que promueven una mayor sensibilidad hacia el paisaje de la Serranía de Ronda, una vasta comarca de gran valor natural y cultural que abarca territorios de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Este reconocimiento tiene como fin último la protección, gestión y ordenación del paisaje, resaltando su importancia no solo como recurso natural, sino también como elemento identitario y cultural para las comunidades que lo habitan.

Entrega de premios

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre de 2025, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda, sito en Calle Sor Ángela de la Cruz s/n, a las 13:00h. El evento, que cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja Ronda, reunirá a los premiados y personalidades del ámbito geográfico, cultural y académico, consolidando la importancia de esta iniciativa en la protección del paisaje de la Serranía.

Estos premios no solo celebran el esfuerzo de aquellos que contribuyen a la mejora del entorno, sino que también buscan inspirar a futuras generaciones a continuar protegiendo y valorando uno de los paisajes más emblemáticos del sur de España.