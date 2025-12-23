Los precios suben un 10% en lo que va de diciembre

Como cada año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha su observatorio de precios de Navidad, cuyo objetivo es vigilar la evolución de los productos de alimentación típicos de las fechas navideñas. Según los datos del último control de los tres previstos, en lo que va de diciembre los precios han subido un 10% de media, un incremento significativo aunque inferior al del año pasado cuando alcanzó el 6,1%. Sin embargo,

El estudio analiza 16 productos muy demandados en Navidad en mercados municipales, supermercados y hipermercados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Entre ellos figuran carnes como el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda y el pavo; pescados como besugo, lubina, merluza y angulas; mariscos como langostinos, percebes, almejas y ostras; además de frutas y verduras como lombarda, piña y granada, y el jamón ibérico de cebo al corte.

De los datos del estudio de OCU se desprende que, aunque en su conjunto los precios se han incrementado un 3,9% de media, el comportamiento ha sido dispar. Nueve de los productos de la cesta suben de precio estos primeros días, especialmente los percebes (29,9%), la pularda entera (15,3%), las angulas (11,5%), pero también el pavo entero (4,8%), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%), y el jamón ibérico de cebo (0,4%). Mantienen su precio el cordero y la lombarda. Y bajan las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%).

A diferencia de otros años, no se ve un comportamiento tan diferenciado según el tipo de producto. Las únicas excepciones estarían en los vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año y, por otro lado, el comportamiento muy alcista de las aves, posiblemente como consecuencia del impacto de la gripe aviar.