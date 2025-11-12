'Power ON' nueva edición del Festival de Cine Fantástico de la UMA

La Universidad de Málaga vuelve a pulsar el interruptor del fantástico con la llegada del 35 Fancine, que se inaugura esta tarde, a partir de las 19,30 horas en el cine Albéniz, y que hasta el 18 de noviembre transformará la ciudad en un gran circuito cinematográfico bajo el lema Power ON!.

En alianza con el Festival de Málaga y la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas, esta edición dedicada a la energía invita a encender otro año más la imaginación, a reactivar la creatividad y a celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera en la que caben todas las propuestas para todos los gustos. En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, los que iluminarán las pantallas del certamen, que mantiene intacto su espíritu libre, gamberro y singular.

La gala inaugural tendrá lugar en la sala 1 del Albéniz, y correrá a cargo de la ESAD. Una vez finalizado el acto, se proyectará la película inaugural, ‘Dracula: A Love Tale’, dirigida por Luc Besson.

‘Más de 50 años de vida académica (1972-2024)’. Bajo este título, Luis Corpas Zambrana, egresado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, ha recogido el testimonio de 20 mujeres, catedráticas de la institución académica, que narran la trayectoria que las ha llevado a conseguir el máximo grado de profesorado, un camino no exento de sacrificios, barreras de acceso y lucha en un mundo tradicionalmente masculino.

Para ello el director las ha reunido en tres localizaciones emblemáticas de Málaga: El Balneario de los Baños del Carmen, la Cofradía del Sepulcro y la Facultad de Derecho. En ellos, estas mujeres han compartido sus experiencias desde los inicios de su carrera hasta su consolidación en la Cátedra.

Distintas conversaciones dinámicas, con la complicidad de un café, son la excusa para abordar temas como la vocación, las renuncias que tuvieron que hacer, la lucha por igualarse con sus compañeros hombres y la evolución de la representación femenina en la Academia, que, aunque es numerosa en su base, no lo es para nada en la cúspide, fruto de los techos de cristal y de las dinámicas heredadas. Como prueba, el porcentaje de catedráticas en la UMA era de un 19% en 2018. Ahora, este porcentaje ha subido algo, pero solo un punto, hasta quedar en un 20 por ciento.

Un año más, como cada 10 de noviembre, el Instituto de Criminología de Málaga conmemora en la UMA el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, un encuentro institucional en que se reúnen organizaciones y expertos que contribuyen a afrontar de forma adecuada retos en torno a la seguridad ciudadana, poniendo la criminología al servicio de la sociedad.

La cita tuvo lugar ayer por la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y estuvo presidida por el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles. Asimismo, también contó con la decana del centro, Isabel González, y la directora y secretaria del Instituto de Criminología, Elisa García y María José Benítez, respectivamente.Organizado por este Instituto de la UMA, el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es generar un punto de encuentro en el que poder compartir visiones y experiencias desde una perspectiva sosegada, científica y profesional, sentando así las bases de aproximaciones integrales a los fenómenos delictivos.