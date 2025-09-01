Plaza Mayor se transforma en un escenario apocalíptico con la llegada de la “Survival Zombie” a Málaga

Esta edición, creada y organizada por World Real Games (WRG), los autores de Survival Zombie, se desarrollará a lo largo de todo el recinto comercial durante más de seis horas, sumergiendo a los participantes en una historia de supervivencia apocalíptica en tiempo real, con una narrativa exclusiva diseñada especialmente para la ocasión.

En esta edición de Survival Zombie, el reconocido autor Carlos Sisí —referente en el género zombi y actual Director de Imagen y Comunicación de la franquicia— ha aportado su visión creativa en colaboración con el equipo narrativo del juego. Sisí reside desde hace años en Málaga, y parte de la historia de esta edición se inspira en su propia obra literaria, incorporando referencias locales que conectan la acción con la identidad cultural de la ciudad-

El evento contará con más de 40 actores profesionales, efectos especiales cinematográficos, maquillaje realista y una escenografía espectacular que transformará Plaza Mayor en un auténtico campo de batalla entre humanos y muertos vivientes. Los participantes, divididos entre supervivientes y zombies, deberán enfrentarse a desafíos físicos y mentales, resolver enigmas, colaborar en equipo y tomar decisiones clave en un entorno cambiante donde cada elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las entradas ya están a la venta en www.survivalzombie.es, donde también se puede consultar toda la información sobre horarios, recomendaciones y detalles del evento.