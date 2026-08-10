Plaza Mayor refuerza su compromiso con el talento emprendedor con la incorporación de Berillús, ganadora de Open Call

Plaza Mayor ya tiene ganadora del programa Open Call, la iniciativa promovida por Sonae Sierra para impulsar el emprendimiento y apoyar a marcas emergentes del sector retail ofreciéndoles la oportunidad de validar su modelo de negocio en un entorno comercial real mediante la cesión gratuita de un espacio comercial.

La convocatoria ha despertado un notable interés entre emprendedores y negociosemergentes de la provincia, que han presentado proyectos innovadores y con un marcado carácter diferencial. Tras el proceso de evaluación, la firma elegida para desarrollar su proyecto en un espacio gratuito durante el mes de agosto en Plaza Mayor ha sido Berillús, una marca malagueña especializada en complementos artesanales de flamenca contemporánea.

Fundada por Verónica Maniviesa junto a Javier Ruiz, Berillús nació del deseo de construir un proyecto propio que uniera creatividad, artesanía y emprendimiento. Lo que comenzó como un cambio de rumbo profesional se ha convertido en una firma consolidada que apuesta por reinterpretar la moda andaluza desde una mirada contemporánea, demostrando que la artesanía también puede conectar con las nuevas formas de consumo y comunicación.

“Que Open Call haya elegido a Berillús para abrir su primer espacio físico en Plaza Mayor es un paso enorme para nosotros. Después de más de tres años creciendo desde Málaga a través del entorno digital, nos hace muchísima ilusión poder encontrarnos cara a cara con quienes ya conocían la marca y con todas las personas que la descubrirán ahora por primera vez”, afirman Verónica y Javier, fundadores de la firma.

Cada una de sus piezas está diseñada y elaborada artesanalmente en Málaga, con una identidad muy vinculada a Andalucía y concebida para acompañar tanto looks de flamenca como eventos, celebraciones y ocasiones especiales. La marca ha conseguido crear una comunidad de más de 15.000 seguidores en redes sociales y consolidar un modelo de negocio que combina la venta online con experiencias presenciales de gran acogida.

En los últimos años, Berillús ha participado en distintas pop-ups organizadas por entidades como Málaga de Moda en espacios como McArthurGlen Málaga o la Plaza de la Marina, además de estar presente en pasarelas como SIMOF Sevilla. Asimismo, su fundadora, Verónica Maniviesa, recibirá este año el reconocimiento EMI 2026 a Mujer Emprendedora Malagueña, un respaldo al crecimiento y proyección de la firma.

Un escaparate para seguir creciendo

Gracias a Open Call, Berillús dispondrá de un espacio comercial en Plaza Mayor donde presentará una amplia selección de sus colecciones y ofrecerá una experiencia de compra cercana y personalizada. El espacio permitirá a los visitantes descubrir de primera mano el proceso creativo de la marca, conocer la historia que hay detrás de cada pieza y recibir asesoramiento para encontrar el complemento que mejor se adapte a su estilo.

Para Juan Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor, "Open Call nació con el objetivo de ofrecer oportunidades reales a proyectos con talento y potencial de crecimiento. Berillús representa perfectamente ese espíritu: una marca malagueña, innovadora y con una identidad muy marcada que enriquecerá la oferta comercial del centro y permitirá a nuestros visitantes descubrir una propuesta artesanal de gran calidad."

Con esta iniciativa, Sonae Sierra reafirma su compromiso con el emprendimiento, la innovación y el apoyo al comercio local, mientras que Plaza Mayor continúa reforzando su apuesta por incorporar propuestas diferenciales que aporten valor a la experiencia

de sus visitantes y contribuyan al desarrollo del talento empresarial malagueño.