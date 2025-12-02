Del 10 al 14 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de los talleres Tale Me, donde crearán su propio cuento ilustrado

Plaza Mayor estrena su programación navideña uniendo artesanía, ocio familiar y solidaridad

El Centro Comercial Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, da la bienvenida a la Navidad con una programación pensada

para disfrutar en familia, que combina tradición, creatividad y solidaridad a lo largo de todo el mes de diciembre. Los días 5 y 6 de diciembre, la plaza central del centro comercial acogerá un Mercado de Navidad que reunirá a 15 marcas locales con propuestas de moda, bisutería, decoración, belleza y fragancias.

Isabel Naranjo

Malaga |

Navidad
Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apoyo al tejido creativo y artesanal de la zona, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para descubrir productos únicos y de proximidad durante estas fechas tan especiales. Dentro del propio mercado, se impartirán dos talleres especializados: • Taller de coronas de flores: 5 y 6 de diciembre, a las 12:00 h • Taller de cerámica: 5 y 6 de diciembre, a las 17:30 h Ambos talleres están diseñados para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de los asistentes.

Estas Navidades, Plaza Mayor refuerza su compromiso social y educativo con una iniciativa que une creatividad infantil y solidaridad. El programa combina los talleres de creación de cuentos con la venta solidaria del libro “Mi viento interior”, conformando una propuesta navideña de responsabilidad social corporativa orientada a fomentar la imaginación, la lectura y la expresión emocional de los más pequeños.

Del 10 al 14 de diciembre, los niños podrán participar en los talleres de creación de cuentos, una actividad en la que diseñarán su propio relato navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras gracias a la colaboración con la app Tale Me, una herramienta con la que Plaza Mayor trabaja para acercar la lectura y la creatividad al público infantil.

