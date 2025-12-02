Plaza Mayor estrena su programación navideña uniendo artesanía, ocio familiar y solidaridad

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apoyo al tejido creativo y artesanal de la zona, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para descubrir productos únicos y de proximidad durante estas fechas tan especiales. Dentro del propio mercado, se impartirán dos talleres especializados: • Taller de coronas de flores: 5 y 6 de diciembre, a las 12:00 h • Taller de cerámica: 5 y 6 de diciembre, a las 17:30 h Ambos talleres están diseñados para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de los asistentes.

Estas Navidades, Plaza Mayor refuerza su compromiso social y educativo con una iniciativa que une creatividad infantil y solidaridad. El programa combina los talleres de creación de cuentos con la venta solidaria del libro “Mi viento interior”, conformando una propuesta navideña de responsabilidad social corporativa orientada a fomentar la imaginación, la lectura y la expresión emocional de los más pequeños.

Del 10 al 14 de diciembre, los niños podrán participar en los talleres de creación de cuentos, una actividad en la que diseñarán su propio relato navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras gracias a la colaboración con la app Tale Me, una herramienta con la que Plaza Mayor trabaja para acercar la lectura y la creatividad al público infantil.