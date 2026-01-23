La playa de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre

El Área de Playas ha destinado 72.116 euros para el suministro e instalación de estas letras escultóricas. Se trata de un equipamiento ornamental que sirven de indicativo de la zona. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa creando iconos artísticos en sus playas que se convierten en referentes.
Características de las letras
Las letras están realizadas sobre una estructura de hierro recubierta con hormigón proyectado, modelado y texturizado con acabado arenoso de color de la arena del entorno, con cimentación sobre hormigón armado. Todos los materiales constructivos empleados son de primera calidad y aptos para ambientes marinos. Tienen una altura aproximada entre 1,8 y 2,5 metros en su punto más elevado, mientras que la anchura oscila entre los 1,5 y los 2 metros. El conjunto cuenta también con iluminación nocturna.