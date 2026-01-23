La rotulación artística es similar a las ya existentes en La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés

La playa de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre

La playa malagueña de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre. Se trata de una rotulación artística similar a las ya existentes en las playas de La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés; estas nuevas letras gigantes situadas a la altura de los números 90-83 del paseo marítimo El Pedregal y que oscilan entre los 1,8 y 2,5 metros de alto por 1,5 y 2 metros de ancho a lo largo de 16 metros.

Isabel Naranjo