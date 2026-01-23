La playa de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre

La rotulación artística es similar a las ya existentes en La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés

La playa malagueña de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre. Se trata de una rotulación artística similar a las ya existentes en las playas de La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés; estas nuevas letras gigantes situadas a la altura de los números 90-83 del paseo marítimo El Pedregal y que oscilan entre los 1,8 y 2,5 metros de alto por 1,5 y 2 metros de ancho a lo largo de 16 metros.

Isabel Naranjo

Malaga |

El Área de Playas ha destinado 72.116 euros para el suministro e instalación de estas letras escultóricas. Se trata de un equipamiento ornamental que sirven de indicativo de la zona. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa creando iconos artísticos en sus playas que se convierten en referentes.

Características de las letras

Las letras están realizadas sobre una estructura de hierro recubierta con hormigón proyectado, modelado y texturizado con acabado arenoso de color de la arena del entorno, con cimentación sobre hormigón armado. Todos los materiales constructivos empleados son de primera calidad y aptos para ambientes marinos. Tienen una altura aproximada entre 1,8 y 2,5 metros en su punto más elevado, mientras que la anchura oscila entre los 1,5 y los 2 metros. El conjunto cuenta también con iluminación nocturna.

