Planes para el último fin de semana de agosto

El último fin de semana de agosto llega cargado de emociones, comida y música. Si hoy aún no sabes que hacer, Frigiliana ofrece su festival 3 Culturas. Desde ayer hasta el domingo, el municipio ofrece fiesta y cultura a todo aquel o aquella que lo visite. Con ruta de la rapa, pasacalles, talleres, representaciones teatrales, un mercado con 150 puestos, artesanía en vivo, conferencias e incluso cuentacuentos a la luz de las velas.

Camilo llega hoy al Starlite Marbella, con entradas casi agotadas y las que quedan disponibles se pueden adquirir por 67 euros. Camilo le dará paso a la fiesta Rita’s esta misma noche a las 00:01h, cuyas entradas ascienden a los 20 euros. Para finalizar la jornada el festival marbellí, regresa el sábado 30 de agosto, la fiesta Bresh, con entradas valoradas en 30 euros.

Quien quiera experiencias gastronómicas, la zona occidental ofrece el Bocata Fest y The Champions Burger. Primera parada en Marenostrum Fuengirola con el Bocata Fest, y una oferta muy original de bocatas gourmet. Comienza a las 19:30h y el precio de su entrada es de 5 euros. Pasamos al recinto ferial de Las Lagunas para encontrar la mejor hamburguesa Smash de España en 'The Champions Burger Smash Edition'. Abre sus puertas de 12.00 hasta las 00.00 con su horario de fin de semana. Con entrada libre.

Noche en Vela, otra de las grandes citas de este fin semana que nos invita a visitar Vélez Málaga este sábado para disfrutar de actuaciones musicales, espectáculos como el pasacalle de la banda de música y las tunas o exposiciones. Una amplia variedad de actividades iluminadas por más de 10.000 velas por todo el centro histórico.

Istán no se queda atrás con su festival cultural ‘La Velá’, con diferentes actuaciones de música clásica, flamenco, Rock & Roll hasta jazz. Hoy comienza su jornada a las 20.00h con el violinista Alex Choi en el mirador natural de Las Herrizas. El sábado 30 la música comenzará a sonar a las 21:30 horas en el Mirador de la Juventud con el directo de Redwolf. Y el broche final lo pondrán Los Barrieros del Sur a las 00:45h en la plaza de Andalucía.

‘Imagine. El camino hacia los sueños’ llega para los más pequeños la carpa de Sohrin Andalucía, ubicada en la calle Almonte 6. Un espectáculo de circo y teatro para toda la familia. Con entradas a 22 euros y medio.