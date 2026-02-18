Planes para disfrutar el Día de Andalucía con esencia andaluza

Territorio: mar, sierra y actividades al aire libre

Entre el Mediterráneo y la Sierra de Mijas, el resort cuenta con recorridos exteriores y espacios abiertos que permiten disfrutar del paisaje sin grandes desplazamientos. La luz y el clima de la zona facilitan paseos y actividades al aire libre durante todo el día. A esta oferta se suma ahora el Higuerón Marbella Golf Resort, un enclave emblemático de la Costa del Sol que amplía las posibilidades deportivas de la estancia y consolida la presencia del resort en uno de los destinos de golf más reconocidos.

Bienestar: recuperar tiempo para uno mismo

Por su parte, el bienestar también ocupa un lugar central en la propuesta del resort. Espacios dedicados al cuidado físico y mental permiten desconectar del ritmo cotidiano y reconectar con uno mismo.

El Higuerón Spa cuenta con circuito hidrotermal (piscinas climatizadas, contraste, sauna y baño turco) y una carta de tratamientos orientados al cuidado físico y la relajación.

Para quienes prefieren actividad, el Higuerón Sport Club dispone de más de 12.000 m² con áreas de entrenamiento, clases dirigidas y deportes de raqueta. La propuesta se centra en planes sencillos y prácticos para dedicar tiempo al cuidado personal durante la estancia.

Ambas propuestas parten de una idea común: entender el bienestar como parte del estilo de vida mediterráneo y como una forma de celebrar el Día de Andalucía desde la calma y el equilibrio.

Gastronomía con identidad andaluza

La gastronomía ocupa un lugar central en esta propuesta, entendida como una forma de acercarse a la identidad del territorio a través del producto y de las recetas que lo representan. Higuerón Resort reúne una oferta diversa que combina cocina andaluza, platos mediterráneos y propuestas más contemporáneas, siempre basadas en ingredientes de proximidad y en el respeto por la temporalidad.

Chupadeo mantiene el vínculo más directo con la tradición. Su carta parte de recetas populares reinterpretadas de manera sencilla, con protagonismo del producto local y referencias al sello Sabor a Málaga. Es una opción pensada para quienes desean celebrar el Día de Andalucía a través de los sabores más reconocibles de la región.

A esta propuesta se suma MED, un espacio centrado en la cocina mediterránea. Su carta combina verduras de temporada, pescados, arroces y elaboraciones frescas, con un enfoque que prioriza la técnica limpia y el ingrediente como punto de partida. Es una alternativa diseñada para quienes buscan una cocina ligera y equilibrada, alineada con el estilo de vida del sur.

The Beach Club Higuerón completa la experiencia gastronómica con una propuesta muy ligada al mar y al estilo de vida mediterráneo. Es un espacio pensado para comer tranquilamente y relajarse bajo el sol de Andalucía, con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo. Frente a la costa, reúne restauración, música y un ambiente relajado en un mismo lugar, donde la cocina apuesta por productos frescos —pescados, arroces y opciones informales perfectas para compartir—.

Más allá de la comida, se convierte en un punto de encuentro para disfrutar del clima y del paisaje, integrando gastronomía y ocio en un entorno abierto que refuerza la conexión del resort con el Mediterráneo.

Con estas opciones —y con una oferta que abarca desde platos informales hasta propuestas más cuidadas— el resort presenta una manera de celebrar el 28 de febrero que pone en valor el producto, la estacionalidad y una forma de comer que forma parte de la identidad cultural del territorio.

Celebrar desde lo cotidiano

El resort plantea esta fecha como una oportunidad para disfrutar del sur sin prisas y sin agendas cerradas. Actividades al aire libre, descanso, gastronomía y bienestar conforman un plan adaptable tanto a estancias cortas como a quienes buscan desconectar sin alejarse de Málaga. La idea central: celebrar Andalucía desde elementos presentes en el día a día de su territorio.