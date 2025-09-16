EL 27 de septiembre

Pizarrock Fest 2025: Pizarra celebra su primer festival de rock y metal

Un festival que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a partir de las 16:00 horas en la Piscina Municipal. Se trata de la primera edición de un evento dedicado al rock y al metal, organizado por la Asociación Amigos del Rock y Metal con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pizarra, la Diputación de Málaga y diversas empresas colaboradoras.

Isabel Naranjo

Malaga |

Festival
Pizarrock Fest 2025: Pizarra celebra su primer festival de rock y metal el próximo sábado 27 de septiembre | www.ondacero.es

Desde el área de cultura destacan la importancia de la iniciativa y el empuje de la asociación organizadora: “Es un grupo reciente, se formó hace poco tiempo, pero tienen ganas de trabajar y van con mucha fuerza. Gracias a ellos el pueblo cuenta con un festival de música alternativa. El Ayuntamiento desea que sea todo un éxito y que puedan celebrarse más ediciones. Agradecemos la colaboración de la Diputación, de las empresas y de todo el equipo municipal”, comenta la concejala de Cultura, Andrea Rojas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer