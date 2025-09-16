Pizarrock Fest 2025: Pizarra celebra su primer festival de rock y metal

Desde el área de cultura destacan la importancia de la iniciativa y el empuje de la asociación organizadora: “Es un grupo reciente, se formó hace poco tiempo, pero tienen ganas de trabajar y van con mucha fuerza. Gracias a ellos el pueblo cuenta con un festival de música alternativa. El Ayuntamiento desea que sea todo un éxito y que puedan celebrarse más ediciones. Agradecemos la colaboración de la Diputación, de las empresas y de todo el equipo municipal”, comenta la concejala de Cultura, Andrea Rojas.