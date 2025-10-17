Pizarra celebra su XVII Ruta de la Tapa durante este fin de semana

La cuenta atrás llega a su fin y Pizarra celebra este fin de semana, los días 17, 18 y 19 de octubre su XVII Ruta de la Tapa, que este año incluye también ruta de tapa infantil y ruta del cóctel. Un total de 14 bares y restaurantes ofrecerán sus mejores tapas gourmet a un precio de 4 euros, incluyendo la bebida. Entre esos establecimientos 8 además contarán con tapa infantil, destinada a los más pequeños/as de la casa. En esta edición también participan un total de 8 bares de copas que harán las delicias de los consumidores con sus cócteles. Las tapas infantiles cuestan 3 euros (incluye la bebida) y los cócteles 5 euros.

Los y las participantes podrán conseguir premios por participar en la ruta de la tapa y votas a las mejores tapas. Para ello deberán descargar la APP Fedelapp. Como en ediciones anteriores también se contará con los tapasportes en papel. La ruta de la tapa contará también con servicio de Ludoteca, el viernes de 22:00 a 2:00 h; el sábado de 15:00 a 19:00 h y de 22:00 a 2:00 h y el domingo de 15:00 a 19:00 horas. Este servicio va destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y os 12 años.

Los que sellen de 4-6 tapas optarán a un premio o tarjeta monedero de 50 €; de 7-8 tapas premio de 75 €; de 9-10 tapas premio de 100€; sellando 11-12 tapas premio de 125 euros; a los que sellen 13 tapas optarán a un premio de 150 euros y quienes hagan la ruta completa participarán en el sorteo de 200 euros o tarjeta monedero. Las personas que compren en establecimientos asociados a Fedelhorce podrán conseguir tapas gratis por cada diez euros de compra (https://fedelhorce.es/ruta-de-la-tapa-pizarra-2025/)

Por su parte, todos los establecimientos participantes optan a distintos premios. Por un lado, están los premios otorgados por el Jurado Técnico, que serán mejor Tapa 2025 y Premio a la Innovación 2025. Los premios elegidos por Jurado Popular serán: Tapa Más Popular; Mejor Atención al Cliente; Cóctel Más Popular y la Tapa Infantil más Popular.