La pintora Rocio Tovar “Volahora” lleva los rincones mas emblemáticos de la provincia al corazón de Indonesia con el arte Batik

Además de artista del Batik, Volahora es escritora de viajes y experiencias, y con esta colección busca narrar la esencia de Andalucía a través de los colores, las formas y el simbolismo del Batik, ofreciendo una visión fresca y sensible que conecta con públicos de diferentes culturas.

El evento “Andalusia Blooms in Batik Art”, organizado por la Oficina Española de Turismo en Singapur (Turespaña) en The Orient Jakarta a Royal Hideaway Hotel tendrá lugar el próximo 16 de septiembre.

La OET de España en Singapur tiene previsto reunir a 120 invitados de Indonesia entre los que se encontrarán representantes de agencias de viajes premium, medios de comunicación y personas influyentes en el mundo de la cultura y social media del país.

En este importante marco también se presentará la guía oficial “Andalucía for Muslim Travelers”, destinada a un público internacional interesado en descubrir el legado andalusí, la hospitalidad y la diversidad cultural de Andalucía.

Con “Andalucía Blooms in Batik Art”, Volahora no solo exhibe su talento artístico, sino que se convierte en embajadora de un diálogo cultural que abre nuevas ventanas para Andalucía en el Sudeste Asiático.

Evento: Andalusia blooms in batik art

Dónde: The Orient Jakarta a Royal Hideway Hotel by Barceló – Jakarta - Indonesia

Cuándo: 16 de septiembre de 2025 – horario de mañana y tarde