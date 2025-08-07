Pilar Fernández-Figares: "Está siendo un verano con más cruceros de lo habitual, incluso en la semana de feria"

Pilar Fernández Figares nos visita hoy en Onda Cero Málaga para actualizarnos acerca del tráfico que se prevé este verano en el Puerto de Málaga. La gerente reconoce que está siendo un verano atípico respecto a los cruceros, con una tendencia que está al alza pero que no se sabe si seguirá así o no.

Pilar Fernández afirma que trabaja junto al área de turismo del Ayuntamiento para desviar pasajeros a la Feria de Málaga. El Puerto de Málaga va a poner recursos para que los dos cruceros que llegan con unas 10.000 personas que vayan a venir puedan disfrutar de la feria tanto de día como con autobuses de la Feria del Real.