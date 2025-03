Pilar Cernuda presenta en Málaga su nuevo libro: Lo que yo recuerdo

También ha tratado a los compañeros de oficio más influyentes, a dirigentes de todos los partidos, presidentes de gobierno y, por supuesto, a los reyes. A través de sus recuerdos desvela confidencias que ha guardado durante este tiempo y que explican algunas decisiones de Estado e iniciativas políticas nunca aclaradas. «Nadie creerá que he podido conocer a tanta gente y vivir situaciones propias de una novela. Me he dado cuenta de que muchos de estos episodios no los puede confirmar nadie, porque, desgraciadamente, he perdido a compañeros y amigos en el camino. Solo pueden confiar en mi palabra, no miento», asegura la autora.