Er Pichi de Cái celebra las jornadas de Cuchareo Gaditano en todas sus tabernas

Er Pichi de Cái anuncia la celebración de sus Jornadas del Cuchareo Gaditano, que se llevarán a cabo del 13 de febrero al 15 de marzo en todas sus tabernas de la provincia de Málaga.

La celebración coincide con eventos emblemáticos para la marca, como la final del COAC de Cádiz, que se celebra el 13 de febrero, y con la despedida del Carnaval de Málaga, fiesta predilecta de Er Pichi de Cái, que año tras año acompaña y apoya como mecenas y patrocinador.

Er Pichi de Cái ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como una de las propuestas gastronómicas más queridas de la provincia. Actualmente cuenta con ocho tabernas distribuidas en diferentes zonas: Huelin, Teatinos, El Palo, Soho, Málaga Centro (Calle Casapalma), Alhaurín de la Torre, Cerrado de Calderón y la recién inaugurada en Fuengirola, abierta hace apenas un mes. Esta expansión responde al objetivo de la marca de acercar a la gente al sabor de su tierra y hacer que cada visitante se sienta como en casa, compartiendo tradición, producto y buen ambiente.

Durante las jornadas, cada taberna ofrecerá una selección especial de guisos tradicionales disponibles tanto en tapa como en ración. Entre los platos que protagonizan esta edición se encuentran el menudo, las papas con choco, los garbanzos con langostinos, la berza gaditana, los judiones con pulpo y los garbanzos con acelga y bacalao. Todos ellos, elaborados con ingredientes de calidad y fieles a las recetas más arraigadas del sur.

Para completar la experiencia, Er Pichi de Cái recomienda acompañar estos guisos con sus caldos de Jerez, combinaciones sugeridas que potencian el sabor y ayudan a entrar en calor durante los días más frescos de la temporada.

Las Jornadas del Cuchareo Gaditano invitan a disfrutar de lo mejor de la cocina tradicional gaditana sin salir de Málaga, en un ambiente familiar y lleno de la guasa y el arte que caracterizan a tu taberna gaditana.