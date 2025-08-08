Periana prepara su Feria de Agosto 2025 con un amplio programa de actividades día y noche

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete; el concejal de Ferias y Fiestas, Javier Segarra; y el de Turismo, Juan Peña, han presentado esta mañana la programación de la Feria 2025 que tendrá lugar del viernes 22 al domingo 24 de agosto.

El concejal de Ferias y Fiestas, Javier Segarra, ha sido el encargado de explicar el programa de la Feria de Periana 2025 que arrancará el viernes 22 de agosto a las diez de la mañana, con la tradicional diana floreada y pasacalles de la Banda Municipal de Música de Periana.

A las 12: 00 horas, los pequeños podrán disfrutar de talleres, juegos y animación. Alas 14:00 horas, habrá degustaciones de zoque y cerveza ofrecido por el Ayuntamiento de Periana. La música la pondrá la charanga X. A las 19:00 horas habrá carrera de cintas en el Paseo Bellavista acompaña de la Banda Municipal de Periana

A las 21:30 horas estará en la caseta oficial, el grupo de baile de Abraham Ortiz. A las 23 horas llegará la Orquesta Stylo y el grupo de baile de Abraham Ortiz. A las 00:000 habrá fuegos artificiales en el patio del colegio y una hora después la actuación Tributo a Manuel Carrasco. Seguirá la música de djs

El sábado 23, a las 13:00horas actuará Rumbiki. A las 14:00 horas, degustaciones de cerveza y embutidos a cargo del Ayuntamiento. También estará la charanga X. A partir de las 17:30 HORAS, Fiesta de la Espuma. Por la noche, desde las 23:00 horas, estará la Orquesta New Velada. “El resto de la noche estará dedicada a los jóvenes con los djs Floflo y Marina García”, ha anunciado Segarra.

El domingo 24, a las 12: 30 horas, tocará la Panda de Verdiales San Isidro de Periana. Una hora después habrá degustaciones de sangría, cerveza y embutido a cargo del Ayuntamiento. La música volverá a ser de la charanga X.

La Fiesta de Mayores será en la caseta oficial a partir de las 19:00 horas. Habrá una actuación de copla de Macarena Soto y del Coro Rociero Camino de Olivares de Periana. A su término, se elegirán al Abuela y la Abuela Feria 2025.

Por la noche, volverá a la caseta municipal la Orquesta Stylo, y a la una de la mañana actuará el grupo Alejados. La música continuará con djs.

El concejal de Fiestas, que también ha celebrado el cartel elaborado por Elena Pascual inspirado en el antiguo lavadero público, ha finalizado con una invitación y agradeciendo el trabajo de los trabajadores municipales, voluntarios, Cuerpos de Seguridad y a los vecinos y vecinas que son el alma de la celebración”