La película Velintonia 3, sobre la memoria de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, se estrena este viernes en el Cine Albéniz de Málaga

Velintonia 3, el documental de Javier Vila que rescata la memoria viva de la casa del Nobel Vicente Aleixandre, llega este viernes, 28 de noviembre, al Cine Albéniz, donde tendrá lugar su estreno comercial. La proyección marca el inicio del recorrido en salas de una obra que ha despertado un notable interés en festivales y encuentros cinematográficos de todo el país.

La cinta llega al Albéniz después de su premiere en el Festival de Cine de Málaga, su paso por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, su participación en la Sección Talento Andaluz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y su proyección en la Semana del Cine de Córdoba, además de formar parte del Festival de Cine de Madrid-PNR y del Festival Internacional de Cine de Girona. Este itinerario ha reforzado el interés por un proyecto que une patrimonio literario, memoria cultural y creación contemporánea en torno a uno de los espacios más emblemáticos de la literatura española del siglo XX.

La relación entre Velintonia 3 y Málaga es especialmente estrecha. Fue en la Imprenta Sur, hoy integrada en el Centro Cultural Generación del 27, donde se editó la mítica revista Litoral y donde se imprimió el primer libro de poemas de Vicente Aleixandre. El Nobel mantuvo una profunda conexión vital y literaria con la ciudad, a la que llamó “Ciudad del Paraíso”, y donde pasó su infancia, una etapa decisiva que marcó su sensibilidad poética y que atraviesa la mirada de la película.

Tras su estreno en Málaga, Velintonia 3 continuará su recorrido nacional con proyecciones en el Ciclo L de Lírica del Espacio Ámbito Cultural de Madrid (1 de diciembre), el Cinema Maldà de Barcelona (2 de diciembre), la Filmoteca de Andalucía en Granada (3 de diciembre), el Cine Casablanca de Valladolid (4 de diciembre), y los Cines Odeón de Sevilla y Cuenca (12 de diciembre).

Con guion y dirección de Javier Vila —responsable de montaje en Paraíso en llamas (nominado al Goya), La fabulosa Casablanca o Rota n’Roll—, Velintonia 3 abre las puertas de la mítica casa número 3 de Velintonia, cerrada desde la muerte de Aleixandre y convertida en un lugar imprescindible de la literatura española del siglo XX. El documental reúne a los últimos amigos del Nobel —los novísimos Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Marcos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, Javier Lostalé, Jaime Siles y Dionisio Cañas— junto a las lecturas de Antonio de la Torre, Ana Fernández, Manolo Solo y Mona Martínez, que devuelven voz y emoción a textos de Aleixandre, Lorca, Neruda, Miguel Hernández o Carmen Conde.

El filme presenta también un diálogo entre generaciones gracias a la participación de poetas contemporáneos como Raquel Lanseros, Juan Gallego Benot, María Alcantarilla, Izara Batres, Marina Casado, Andrés París y Laura Rodríguez, mientras que las intervenciones de Llorenç Barber y Montserrat Palacios convierten la casa en un territorio vibrante. La banda sonora, compuesta por la malagueña Isabel Royán, refuerza la atmósfera íntima del relato, que culmina con una interpretación acústica de La casa número 3, la canción que el grupo MAGA dedicó a Velintonia.