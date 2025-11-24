Paupautista y Orientación Andújar: dos fenómenos sociales del autismo en Internet aterrizan este sábado en Málaga

El Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ tendrá este sábado 29 de noviembre en Torremolinos la primera de las tres paradas que lo componen. El Palacio de Congresos de la localidad costasoleña acogerá, dentro del III Congreso Nacional de Autismo ‘Ciudad de Torremolinos’, dos charlas protagonizadas por dos fenómenos en las redes sociales a día de hoy: Pau Brunet, conocido como Paupautista, y Orientación Andújar. La cita se llevará a cabo desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas y aún quedan algunas inscripciones disponibles, con precios reducidos para diferentes colectivos y con un atractivo descuento coincidiendo con la semana del Black Friday.

Pau Brunet y el equipo de Orientación Andújar le darán un enfoque divulgativo y práctico a la primera jornada del ciclo, que estará centrada en la innovación educativa y en la comprensión del autismo desde la experiencia y las buenas prácticas docentes. Ambos ponentes arrasan a día de hoy en las redes sociales. El caso del jovencísimo Pau (@Paupautista) es meteórico, ya que en apenas dos años se ha convertido en un referente en la comunicación y en la divulgación para visibilizar y expresar las necesidades de niños con autismo. Con su carisma, creatividad y capacidad de expresión, Pau estará acompañado por su padre, Félix Brunet, y será la primera vez que visite Andalucía para ofrecer un encuentro de este tipo.

“En la charla abordamos el autismo desde la perspectiva familiar, en nuestro caso desde que nació Pau. Hablamos de cómo nos enteramos del TEA, de cómo vivimos el duelo y de cómo intentamos buscar la parte positiva dentro de una mala noticia. Es una charla donde Pau explica algunas fábulas empoderativas”, explica su padre Félix Brunet, que amplía: “Queremos motivar a las familias. Es una charla muy interactiva, divertida y emocionante que también tendrá un turno de preguntas para que los asistentes puedan conocer sus inquietudes sobre nosotros”. La otra parte de la interesante jornada de este sábado la protagonizará el equipo de Orientación Andújar, una plataforma educativa online creada por dos docentes de Andújar: Ginés Ciudad Real y María José de Luis, que ofrece recursos gratuitos para el profesorado, familias y especialistas en educación. Orientación Andújar se centra en la educación infantil, la educación primaria y en las necesidades educativas especiales; y promueve una educación inclusiva, creativa y accesible.

Suman más de tres millones de seguidores en redes sociales, con un pico de 2,6 millones en Facebook. “Son los mejores creadores de contenido educativo de España”, afirma al respecto Luciano Alonso, presidente de la Fundación Autismo Sur, entidad organizadora del ciclo formativo junto a la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga.

Últimas inscripciones a la venta y descuentos por el Black Friday

La sede elegida para esta primera jornada es el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde ya se llevó a cabo de manera brillante el encuentro con la científica americana Temple Grandin el pasado mes de julio. Las inscripciones marchan a muy ritmo, y aún quedan algunas disponibles a través de este enlace de Entradium. Existen precios reducidos para estudiantes y asociaciones, y debido al Black Friday se habilitado un cupón del 15% de descuento para el público en general. El cupón es Black2025. Todas las entradas incluyen un suculento desayuno servido por Lepanto que adquirirá un rol vertebrador ya que valdrá como espacio de descanso, convivencia y conocimiento compartido entre los participantes durante el congreso.

Más sobre el Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’

El ciclo formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ reunirá a profesionales, familias y personas autistas para actualizar y compartir conocimientos. El programa combina evidencia científica, experiencias educativas y testimonios en primera persona para ofrecer una visión completa, rigurosa y humana del autismo. A lo largo de tres jornadas, se abordarán temas como la regulación emocional, los apoyos sensoriales, la comunicación multimodal, la identidad autista y la neurodiversidad. Con la participación de especialistas reconocidos y divulgadores, el encuentro busca promover prácticas respetuosas, inclusivas y basadas en la evidencia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la comprensión social del autismo.

Además de la primera jornada de este sábado, se desarrollarán otras dos actividades, ambas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. La segunda será el viernes 20 de febrero y estará centrada en las familias de la mano de Dafne Santana, terapeuta ocupacional, y Josefina Gibons, especialista en comunicación multimodal. Por último, la tercera se llevará a cabo el viernes 20 de marzo con el prestigioso psicólogo y lingüista peruano Ernesto Reaño como cabeza de cartel y con una mesa redonda posterior. Será un cierre de ciclo con una mirada profunda hacia la neurodiversidad, la identidad autista y el respeto a las diferencias individuales, integrando ciencia y experiencia personal.

El Ciclo Formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ está organizado por la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la UMA, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Congelados Guerrero, y con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y la Universidad de Málaga.