Parauta es miembro de los pueblos más bonitos de España desde el año 2024

Hoy nos desplazamos hasta Parauta, uno de los pueblos mas bonitos de España desde el año 2024. Hoy hablamos con la alcaldesa del municipio, Katrin Ortega Márquez. En Parauta, su arquitectura blanca, con tejados árabes y calles sinuosas empedradas, conserva con orgullo su origen árabey su trazado morisco, que se refleja en cada rincón del casco urbano. Tras la expulsión definitiva de los moriscos en el siglo XVI, el pueblo fue repoblado con cristianos viejos procedentes de diversas zonas.

La joya de la localidad es sin duda su Bosque Encantado. Se trata de un sendero de unos 3 km (ida y vuelta) que fusiona naturaleza y arte local. El escultor Diego Guerrero talló figuras directamente en los árboles, en época de savia muerta, sin dañar su vida: el resultado son casitas, criaturas mágicas, animales y formas fantásticas emergiendo entre la madera y la vegetación.