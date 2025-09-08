Vuelta al cole

Pañales y colegios: la gran contradicción de “respetar su ritmo” mientras se impone la retirada del pañal antes de P3

En Zapato Feroz defienden la importancia de acompañar el desarrollo infantil desde un respeto real, sin prisas ni imposiciones. Muy a menudo se habla de “respetar su ritmo”, pero cuando llega el momento del control de esfínteres, ese discurso se rompe: muchas familias se ven presionadas para que sus hijos entren en P3 o P4 sin pañal, con fechas límite que no siempre tienen en cuenta la madurez real de cada niño.

El control de esfínteres es un proceso mucho más complejo y personal. Por ejemplo, los datos de desarrollo psicomotor muestran que a los 36 meses solo el 75 % de los niños controla esfínteres, y que no es hasta los 42 meses cuando lo hace la gran mayoría. No hay una edad mágica ni un calendario escolar que pueda imponer este cambio.

Junto a profesionales como Armando Bastida, enfermero de pediatría y divulgador especializado en crianza respetuosa, Zapato Feroz insiste en la importancia de reconocer las señales reales de preparación —tanto físicas como cognitivas y emocionales— y de crear entornos accesibles, con rutinas sin presión ni imposiciones. Hablamos de evitar la prisa que genera frustración, de normalizar los “escapes” sin ridiculizar ni castigar, y de entender que el control nocturno puede llegar mucho más tarde. En definitiva, se trata de acompañar un proceso natural con calma y respeto, sin forzar ni imponer.

Este es un tema clave en estas fechas y queremos contribuir a abrir este debate de forma honesta y rigurosa. Estamos disponibles para ampliar información, colaborar en artículos o entrevistas, o incluso preparar una tribuna de opinión que ayude a visibilizar este enfoque respetuoso y necesario.

