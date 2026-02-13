"El Palacio de Ferias tiene que ser el escaparate del desarrollo productivo de la ciudad"

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga, ha cerrado el año 2025 con un total de 147 eventos entre ferias, congresos, convenciones, jornadas, conciertos y otros actos, que reunieron a más de 283.000 asistentes, suponiendo esta última cifra un 70 por ciento más con respecto al ejercicio anterior. Así lo ha informado hoy la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de FYCMA, Alicia Izquierdo, en Más de Uno Málaga, quien ha manifestado también que dicho crecimiento ha estado impulsado por grandes convocatorias que han ampliado audiencias y han reforzado la proyección de Málaga como capital ferial y congresual.

De este modo, la internacionalización de la actividad avanzó de forma notable, ya que los eventos de este ámbito aumentaron hasta alcanzar prácticamente el 25 por ciento de la programación. El calendario profesional mantuvo su protagonismo con casi el 77 por ciento de la actividad, y los encuentros de carácter científico-tecnológico aumentaron un 20 por ciento, suponiendo más de la mitad del total de citas celebradas. Así, la actividad de FYCMA se alinea con la estrategia y el posicionamiento de Málaga como epicentro internacional de innovación y desarrollo tecnológico avanzado.

Esta combinación de factores, sumada al aumento de la facturación -se incrementa un 20% y supera los 16,4 millones de euros-, ha generado un impacto económico de más de 265 millones de euros, según criterios asumidos por el sector a través de AFE-Asociación de Ferias Españolas y con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2024. Esta cifra supone un 37 por ciento más que en el ejercicio anterior. Dicho impacto incluye tanto las rentas directas asociadas a la celebración del evento -como el gasto medio diario del asistente o los costes de planificación o producción-, indirectas -derivados de la contratación a proveedores locales- e inducidas, vinculadas a la estimulación general del consumo en el territorio como consecuencia de esta actividad.