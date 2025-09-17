Pablo Alborán anuncia su nuevo álbum “KM0” y confirma la actuación en Marenostrum Fuengirola

Con el carisma, personalidad y romanticismo que le caracteriza, Pablo Alborán volverá a regalar al público fuengiroleño uno de sus conciertos más especiales al regresar, después de tres años, a la provincia que lo vio nacer, tanto musical como personalmente. En el año 2023 el cantante comenzó su gira en Fuengirola declarando ante los asistentes su cariño a esta tierra y el apoyo que ha sentido desde sus comienzos.

El 6 de junio de 2026 Pablo Alborán actuará en Marenostrum Fuengirola. Y lo hará con su nuevo trabajo discográfico donde ha decidido entrar en nuevos registros musicales y diferentes estilos que incluyen balada, salsa y merengue. El cantante simboliza un nuevo comienzo con la nomenclatura de su álbum “KM0”, donde se ha adentrado en un proceso creativo con la emoción como hilo conductor de sus canciones, buscando la verdad, según palabras del propio artista.

“El empezar de 0 jamás tuvo más sentido en mi vida y eso se vio reflejado en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida en general se basa en jugar con dios y con el diablo preguntándole al espejo quién es realmente Pablo. Supongo que es lo que nos sucede a todos en algún momento de nuestras vidas. Es una canción que agradece a todos los que han hecho que haya llegado hasta aquí, es un claro homenaje a mis fans”, cuenta el artista.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con seis eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Galván Real (21/08); Sun & Thunder (27-29/08).

Marenostrum Fuengirola / Pioneros en la sostenibilidad

Marenostrum Fuengirola no solo destaca por su apuesta por la música y la cultura, sino también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Este esfuerzo tuvo su recompensa en 2023, cuando el festival fue finalista en el ‘The Green Operations Award’, de los ‘European Festival Awards’.

Con orgullo, Marenostrum Fuengirola se ha erigido como el primer ciclo de conciertos en España en mitigar y compensar sus emisiones de CO₂ en la edición 2024. Para ello, el festival ha logrado la “Certificación de la Huella de Carbono” otorgada por AENOR tras cuantificar de forma exhaustiva sus emisiones directas (alcance 1), indirectas de electricidad (alcance 2) y resto de emisiones indirectas (alcance 3), siguiendo la metodología GHG Protocol, el estándar de referencia internacional. Este riguroso proceso, que incluye todas las categorías de emisión, garantiza la fiabilidad y transparencia de los datos y permite al ciclo de conciertos fijar objetivos verdaderamente ambiciosos de reducción.

Marenostrum Fuengirola también colabora desde 2023 con el proyecto Motor Verde, de la Fundación Repsol, que ayuda a distintas entidades a reducir sus emisiones a través de la reforestación.

Desde 2019, Marenostrum Fuengirola es pionero en sostenibilidad al convertirse en el primer recinto libre de plásticos de un solo uso al eliminar los vasos desechables. Consciente de su impacto, el ciclo de conciertos aprovecha su proyección mediática para fomentar la concienciación ambiental, promoviendo prácticas sostenibles tanto dentro como fuera de su recinto. En línea con estas acciones, este año 2025, las pulseras del equipo han sido fabricadas con plástico reciclado del mar.

Es importante mencionar también a los patrocinadores y colaboradores, con los que se trabaja cada año en la reducción del impacto ambiental, en busca de la consecución de acciones sostenibles: movilidad eléctrica, utilización de combustibles renovables para el transporte de los asistentes en los conciertos, cubos y placas solares, reciclado de los aceites usados en las cocinas, y un largo etcétera.

Repsol colaborará un año más con Marenostrum Fuengirola para ayudar al festival a reducir sus emisiones de CO2: este año, la compañía facilitará unos 20.000 litros de combustibles 100% renovables para los grupos electrógenos del escenario principal los autobuses lanzadera en distintos fines de semana, que contribuirán a la reducción de más de 55 toneladas de CO2; además se recogerá el aceite usado de los foodtrucks del recinto para utilizarlo en la fabricación de más combustible 100% renovable, contribuyendo así a la economía circular. Repsol también instalará paneles solares que darán energía a la taquilla principal y habilitará dos zonas de recarga para móviles que también funcionarán con energía solar y contará con dos puntos de recarga eléctrica para la flota de vehículos del Festival. Además, el camión escenario donde se celebrará el Fulanita Fest el 29 de mayo funcionará totalmente con energías renovables gracias tanto a placas solares como a combustibles 100% renovables de Repsol.

Como novedad estratégica para este décimo aniversario, Volvo Vypsa se unirá al ciclo de conciertos aportando sus vehículos híbridos enchufables y eléctricos para el transporte interno. Los compromisos de la marca están enfocados en: El compromiso con la sostenibilidad y neutralidad en carbono; la electrificación y reducción de sus emisiones; buscar la economía circular y el uso de materiales reciclados; y la adopción de una postura responsable con el bienestar animal al eliminar el cuero de los coches eléctricos.

En la gestión de los recursos naturales y los residuos, tanto Gestagua como la Mancomunidad se han convertido en socios clave para el plan de comunicación de Marenostrum Fuengirola, con la campaña “El Mar Empieza en Mí” y “Yo Bebo Agua del Grifo”.

Marenostrum Fuengirola y Bodegas Peñascal vuelven a unirse con la visión sostenible de sus productos. Un año más, su refrescante rosé aportará la nota chispeante a las noches de música y espectáculo del ciclo de conciertos. Un vino burbujeante, afrutado y eco-friendly, ya que sus bodegas fueron pioneras en España en ser neutras en carbono y utilizar energía 100% renovable.