Overview afianza su expansión nacional con nuevas promociones en Málaga y la Costa del Sol

El estudio de arquitectura BSA Consult nace en el año 1992 en Burgos y se ha convertido en todo un referente en la zona norte de España, con más de 4.000 viviendas y proyectos singulares como el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja. Cuenta con presencia en Madrid y Málaga.

Por su parte, Grupo San Pablo nace en 2010 como una compañía vinculada al sector inmobiliario y ha desarrollado su actividad principalmente en la promoción y gestión de proyectos residenciales, con cerca de 3.000 viviendas tramitadas y gestionadas en promociones propias y una presencia consolidada en distintos mercados del territorio nacional, a través de sus oficinas en Burgos, Madrid, Soria o Palencia.

Crecimiento en Málaga y la Costa del Sol

“Málaga y la Costa del Sol forman parte de nuestra visión estratégica desde hace años. Es un mercado que conocemos bien, donde la experiencia, el conocimiento local y la capacidad de ejecución son claves para desarrollar proyectos sólidos y generar valor”, señala Alberto Muñoz Peñín, director general de Overview. Aquí, la compañía impulsa varias promociones residenciales en distintos puntos de la provincia y la Costa del Sol sumando más de 1.000 unidades, con proyectos como Atalaya El Atabal, en Málaga capital, con 72 adosadas y 32 parcelas; el Resort Residencial MedHills en Fuengirola, una promoción sold out conformada por 396 viviendas.

En Marbella, Overview cuenta con destacada presencia con proyectos como Altos de Marbella, un complejo de 122 apartamentos; Lomas del Tenis, con 63 apartamentos o el proyecto Elviria Senior Living con 300 unidades habitacionales.

También en la exclusiva urbanización San Roque Golf, en la zona de Sotogrande (San Roque, Cádiz), Overview se encuentra desarrollando 254 apartamentos.

Todas estas actuaciones responden a una estrategia centrada en ubicaciones consolidadas y en una lectura precisa de la demanda existente.