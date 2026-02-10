Otro gran show confirmado en Marenostrum Fuengirola: La Reina del Flow

Hay oportunidades que no se pueden dejar escapar, y la llegada a España de ‘La Reina del Flow’ es una de ellas. Vuelve el fenómeno televisivo global, producido por Caracol Televisión -una de las cadenas televisivas más importantes de Latinoamérica- y difundido por Netflix a nivel mundial, que a lo largo de más de 170 episodios ha llevado la música urbana y el baile y el hedonismo a millones de espectadores en todo el mundo para ponernos las emociones a flor de piel.

Después del éxito cosechado en 2025 en el Movistar Arena y en Recorda Fest, la serie vuelve a España, esta vez con Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el insuperable cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega), en este tour que regresa dentro de una gira ambiciosa y por todo lo alto, que contará con una decena de fechas en los escenarios más importantes de España.

La gira de ‘La Reina Del Flow’ comenzará en Alicante el 13 de junio y culminará casi un mes después en Barcelona. Entre medias, por supuesto, pasará por Fuengirola y otras ciudades. En estos shows el público podrá disfrutar de parte del casting original, interpretando los éxitos que han hecho historia en la ficción televisiva, como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, entre muchos otros.

‘La Reina del Flow’ ha pasado de ser una serie de éxito a convertirse en un auténtico fenómeno internacional, conectado directamente con el auge y la presencia constante de la música latina en todo el mundo. Su universo musical, que mezcla distintos estilos, refleja la fuerza de una cultura que hoy marca tendencia y conecta con públicos de todas las edades. Esta gira por grandes recintos en todo el país llegará de la mano de Quireza Events e Iglesias Entertainment, y será una celebración imprescindible no solo para los fans de la serie sino para quienes quieran adentrarse en un universo que ya se ha instalado en el imaginario colectivo global.