“Ostras y Mares”, el restaurante Picador presenta sus nuevas jornadas gastronómicas

Renacido en 2022 sobre la herencia del legendario Byblos, La Zambra Resort se ha consolidado como un nuevo clásico de la Costa del Sol. Golf, spa, deporte, gastronomía y un servicio impecable enmarcan un refugio que celebra la esencia andaluza con un sello inconfundible: hacer que lo extraordinario se sienta cercano.

Como resultado de este buen hacer, La Zambra ha sido nominada en dos categorías muy especiales de los Premios Hotel&Mantel: “mejor sándwich”, un divertido guiño al icono gastronómico de cualquier gran hotel, y “mejor equipo”, que reconoce la excelencia y calidez de las personas que hacen posible cada experiencia.

“Mejor Club Sandwich”, una nominación al arte de lo sencillo: un sándwich club inolvidable

El premio a “Mejor Sándwich” es un guiño de la redacción de Condé Nast Traveler a uno de los iconos de la gastronomía hotelera: el sándwich club.

Un clásico que, en manos de un gran hotel, puede convertirse en la mejor carta de presentación. La Zambra, con su apuesta por una cocina andaluza reinterpretada y una hospitalidad genuina, ha conquistado al jurado demostrando que incluso lo más sencillo puede elevarse a experiencia memorable.

“Mejor equipo”, un reconocimiento al valor de humano

La segunda nominación, “Mejor Equipo”, pone en valor aquello que convierte una estancia en inolvidable: las personas. En La Zambra, cada detalle refleja la implicación de un equipo capaz de anticiparse a las necesidades de cada huésped. Desde el servicio de habitaciones hasta los chefs, camareros, housekeeping o recepción, la excelencia se convierte en un trabajo coral que combina precisión con calidez, transformando cada momento en auténtica hospitalidad de primer nivel.

Los premios Hotel&Mantel, un homenaje al “saber hacer”

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, los Premios Hotel&Mantel de Condé Nast Traveler España celebran este año su tercera entrega. Con categorías que van desde la gastronomía hotelera hasta el reconocimiento de los equipos, su objetivo es rendir homenaje a los hoteles que han sabido conquistar tanto por su propuesta culinaria como por la experiencia que ofrecen a sus huéspedes.