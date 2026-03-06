Organizan la VII Edición de 'Benadalid en Femenino, Mujeres Referentes'

El próximo lunes 9 de marzo el municipio de Benadalid entregará los reconocimientos ‘Benadalid en femenino, mujeres referentes’, una iniciativa enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La cita tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura.

‘Benadalid en Femenino, mujeres referentes’ es un proyecto que llega a su séptima edición y que nació para agradecer, visibilizar y poner en valor la figura de mujeres del pueblo que han jugado un papel fundamental en la comunidad y que, por su manera de vivir, han abierto camino, así como han sido y siguen siendo referentes en la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por tanto, las mujeres que reciben el reconocimiento han destacado por romper estereotipos y modelos tradicionales en los que la mujer, por el mero hecho de serlo, era relegada a un segundo plano en diferentes ámbitos de la vida. En el acto se entregarán dos menciones, a una mujer actual y a otra en la categoría “In memoriam”.

A través de esta propuesta el Ayuntamiento de Benadalid persigue también el objetivo de hacer visible la necesidad de seguir denunciando y rechazando cualquier forma que sitúe a la mujer en situación de desventaja sólo por nacer mujer, contribuyendo a luchar por un mundo donde todas las personas partan desde el mismo punto para ofrecer su máximo potencial al margen de límites y condicionantes sociales preestablecidos.

Además del acto de reconocimiento y del recorrido a modo de biografía por la vida de las homenajeadas, el proyecto ‘Benadalid en Femenino, mujeres referentes’ incluye la iniciativa de que por cada mujer reconocida se planta un árbol en un lugar emblemático del pueblo. Cada árbol lleva una placa identificativa con un código QR a través del que vecinos y visitantes tienen la oportunidad de conocer la historia y la vida de cada mujer. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha añadido que existe un paralelismo entre los árboles y las mujeres, ya que ambos simbolizan el origen, las raíces, la protección y el sostén de la vida.