La Oreja de Van Gogh con Amaia actuarán en Marenostrum Fuengirola

El próximo 27 de junio Marenostrum Fuengirola recibe a La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.

¿Listos para revivir aquellos años de éxitos de una de las bandas que ha marcado generaciones alrededor de todo el mundo?

Prepárate para cantar a todo pulmón, y sentir con el corazón, las míticas canciones “Rosas”, “Puedes Contar Conmigo” o “Cuídate”.

“Tantas cosas que contar” es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: “El viaje de Copperport”, que este año cumple 25 años.

Entradas disponibles desde el próximo 20 de octubre a las 12:00h aquí: https://marenostrumfuengirola.com/