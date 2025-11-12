La Ópera Nabucco de Verdi llega al Teatro Auditorio Felipe VI, con 70 artistas y primeros solistas internacionales del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia

El Ayuntamiento de Estepona informa que la compañía Leonor Gago Artist Management ‘LGAM’ presentará en el Teatro Auditorio Felipe VI una nueva y majestuosa producción de la ópera ‘Nabucco de Giuseppe Verdi, con el emblemático coro ‘Va, pensiero’, considerado un himno de la resistencia que ha emocionado y sigue emocionando a generaciones enteras.

La concejala adscrita a la delegación de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha informado que la representación tendrá lugar este domingo 16 de noviembre, a las 19:00 horas, y que se ofrecerá una única función, con subtítulos en castellano. Además, la edil ha destacado la puesta en escena que contará con un elenco de más de 70 artistas y primeros solistas internacionales del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, como el barítono Pedro Castillo.

Asimismo, la responsable municipal ha destacado la gran oportunidad que supone poder disfrutar en nuestra ciudad de esta gran tragedia lírica del compositor Giuseppe Verdi. Fue estrenada el 9 de marzo de 1842 en La Scala de Milán, y a pesar de no ser una de las óperas de Verdi más representadas, Nabucco fue su primer gran éxito, catapultándolo a la fama.

Por su parte, el barítono Pedro Castilllo que representará al protagonista Nabucco, ha explicado que esta ópera, que transcurrirá en cuatro actos, ofrece momentos de intenso lirismo y grandiosidad coral. Además, ha destacado la calidad de las voces, como la de la soprano Amparo Navarro y la Mezzosoprano María Luísa Corbacho, así como el vistoso vestuario que lucirán todos los artistas, “lo que sin duda supondrá un disfrute acústico y visual para todos los asistentes”

Las entradas están a la venta en teatroestepona.com, y en taquilla del Auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.

El Barítono Pedro Carrillo es un graduado en la Accademia de Alto Perfeccionamiento del Festival Puccini de Torre del Lago, Pedro Carrillo debutó el rol de Michele en "Il Tabarro" de Puccini en el 2014.