Ópera Dreams, el mayor espectáculo del mundo de la ópera llega a Málaga este sábado

Según nos cuenta Javier Bahíllo "Ópera Dreams es algo más que un concierto, puedo decir orgulloso que es el mayor y más completo espectáculo que se puede ver hoy día en el mundo de la Ópera. Es un espectáculo que representa las 20 piezas más conocidas del repertorio histórico de la Ópera y la zarzuela dónde cada 3 minutos vas a poder disfrutar de los mejores momentos de La Traviata, Turandot, Madamme Buterfly o Carmen".

Otro de los aspectos a destacar es que Ópera Dreams "es una fusión del cine, el Teatro y la música, fíjate que el Director es Don Álvaro Sáenz de Heredia, que ha dirigido películas de gran éxito tanto en el cine como en la televisión, como la serie Ana y los 7 interpretada por nuestra querida Ana Obregón, varias películas de Chiquito de la Calzada o El robo de la jojoya de Martes y trece". Añade Javier Bahíllo que "esta fusión viene acompañada de una puesta en escena maravillosa con una gran pantalla gigante LED con más de 20 decorados visuales diferentes, sincronizados con nuestros cantantes en directo y 2 pantallas auxiliares que permitirán vibrar desde cualquier rincón del Martín Carpena lo que conforma un gran espectáculo escenográfico.

Por último, en Málaga y por primera vez la Orquesta Sinfónica de Málaga con casi 30 músicos, acompañará al espectáculo en una "perfecta sincronización con tenores y sopranos de talla mundial como Bernardino Atienza, José Darío o la propia Eduvigis Moragas", dijo para terminar Javier Bahíllo en Más de Uno Málaga.