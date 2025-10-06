Only YOU Hotels se suma a la tendencia del ‘tardeo’ con De Tarde y la magia de Jazz & Stars

De Tarde nace con la intención de ofrecer una alternativa única a las tradicionales propuestas afterwork. Disponible de martes a jueves en todas localizaciones –Only YOU Hotel Atocha y Only YOU Boutique Hotel en Madrid, y Only YOU Hotel Sevilla, Only YOU Hotel Málaga y Only YOU Hotel Valencia, incluye un menú especialmente diseñado para la ocasión junto con un cóctel de autor, combinando así alta coctelería, cocina internacional con toques asiáticos y el ambiente cosmopolita que caracteriza a la marca. Con este plan, la marca invita tanto a huéspedes como a clientes locales a desconectar de la rutina en espacios que han sido concebidos como puntos de encuentro en el corazón de cada una de las ciudades.

Cada hotel ofrece una propuesta distinta, fiel a la personalidad de su espacio y con un marcado acento en la fusión entre sabores internacionales y coctelería creativa. Esta experiencia busca que huéspedes y no alojados puedan disfrutar del servicio y ambiente vibrante de los hoteles, los cuales están creando constantemente experiencias diferentes y siguiendo las demandas de los consumidores.

En Only YOU Hotel Atocha el menú combina lo mejor de la gastronomía japonesa con California Roll, Nigiris de salmón y Mochis, acompañados de cócteles como el Spicy Berry, que mezcla Bourbon y Royal Bliss Aromatic Berry. En Only YOU Boutique Hotel Madrid, la inspiración llega de Japón con Uramaki de salmón con plátano canario frito y Niguiri de atún con tomate concassé y wasabi, que pueden maridarse un Gin tonic Japonés elaborado con ginebra y Royal Bliss Signature Tonic Water, o su versión sin alcohol. La propuesta en Only YOU Hotel Sevilla incluye, por ejemplo, Niguiri de pez limón, Sashimi de salmón y Soufflé de praliné de avellanas para disfrutar con Osaka Tonic, con ginebra sake y Royal Bliss Signature Tonic Water. En Only YOU Hotel Málaga apuesta por Uramaki de salmón con plátano canario frito y Niguiri de atún con tomate concassé y wasabi junto a los cócteles. Por último, en Only YOU Hotel Valencia los clientes podrán disfrutar de un Spicy Tuna Roll con wonton crujiente, aguacate y tofu-feta, seguido de un postre Lemon Crunch y cócteles como el Summertime, que mezcla vodka, Campari y Royal Bliss Aromatic Berry; o el Passion Spritz 0%, una opción sin alcohol. Los menús al completo se pueden consultar en la siguiente web: https://www.onlyyouhotels.com/youniverse/de-tarde/