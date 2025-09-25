Onda Cero Málaga entregó las distinciones de Metafuturo Málaga Avanza 2025

Synergym

Fundada en Málaga en 2013, Synergym es uno de los principales operadores de gimnasios de España. Actualmente, y en un periodo de tiempo récord, se ha convertido en una de las grandes cadenas de fitness a nivel nacional, continuando con su crecimiento con la apertura de nuevos gimnasios.

El modelo de negocio de Synergym está centrado en precios bajos y flexibles, diseño de clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología de primera línea, personal altamente cualificado y una amplia gama de clases dirigidas de calidad. Con importantes expectativas de crecimiento que incrementarán de manera exponencial unas cifras que ya de por sí hablan por sí solas…

Teatro del Soho Caixabank

El 15 de noviembre de 2019 alzó el telón el Teatro del Soho Caixabank con el estreno del musical A Chorus Line, la primera producción propia del Teatro, junto a John Breglio y Antonio Banderas, como actor, codirector y productor de la obra. Tras el parón forzoso provocado por la pandemia a comienzos de 2020, el Teatro del Soho Caixabank continuó con su gestión ofreciendo en las tablas de su escenario musicales, obras teatrales y actuaciones de artistas de primer nivel.

Como dice el propio Antonio Banderas, las bases del Teatro del Soho CaixaBank son “una gran apuesta personal, un proyecto pionero, el espejo del orgullo de querer exportar al mundo nuestra forma de ver, entender y sentir el arte. El objetivo es consolidar y ensanchar la oferta artística de Málaga con un espacio cultural propio, que proyecte fuera de nuestro ámbito y de nuestras fronteras la actividad generada en este maravilloso escenario, por su estilo y su fuerza creativa”.

Temporánea

Los artículos y souvenirs de Temporánea son obras de arte exclusivas creadas por artistas y diseñadores locales. Cada pieza cuenta una historia de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. La otrora periodista Ester Ramos, creadora de la idea, puso en marcha Temporánea tras sendas experiencias profesionales en los medios de comunicación y la docencia, con el objetivo de divulgar la historia de Málaga a través de los artículos de souvenir.

En la actualidad, Temporánea ya comercializa sus artículos en otras provincias andaluzas y está abierta a continuar con la expansión en otros puntos del país. En apenas unos años, ha conseguido una proyección que jamás hubiera imaginado su fundadora que utiliza además las redes sociales con gran acierto para proyectar el buen hacer de su negocio…

Bodegas Carpe Diem

Bodegas Carpe Diem nace tras la adquisición de la Bodega Scholz de crianza y solera de vinos situada en sus orígenes en Málaga capital. Desde 1977 a 1993 se comercializaba el vino a granel para distintas bodegas de la provincia. En 1993, fruto de la iniciativa y el intenso trabajo de la Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva (SCAAVO) y sus socios, se crea Bodegas Carpe Diem, ubicada en el municipio de Mollina, y se lanzan al mercado de vinos embotellados de la mano de las variantes Gadea Tinto, Montespejo Blanco Joven y los Carpe Diem.

SCAAVO cuenta con más de 40 años de experiencia en el cultivo y elaboración de distintas variedades de uva y aceite. La bodega cuenta con una superficie de 30.000 metros cuadrados y capacidad para más de cinco millones de litros para los vinos tintos, blancos y dulces, y con una capacidad de 250.000 litros para los vinos de barrica de roble americano y roble francés…Todo un referente en Sabor a Málaga, marca de la Diputación Provincial…

Hermanos Campano

Toda empresa tiene un origen, y este caso fue la unión de dos hermanos en los años sesenta del siglo XX en el municipio malagueño de Ardales, cuna y sede de la actividad hasta la actualidad.

Los hermanos Francisco y Antonio iniciaron andadura en el sector de la construcción con la apertura de un almacén en el casco urbano del pueblo.

Ya en 1989 se constituye la sociedad HERMANOS CAMPANO S.L., con el objetivo de expandirse en sectores como la construcción, el transporte y las obras de restauración de monumentos históricos.

Actualmente, el Grupo Campano centra su actividad en el transporte de mercancías por carretera y en la ejecución de obras de construcción y restauración de edificios históricos y bienes de interés cultural. Disponemos de una amplia flota de camiones de última generación, con cobertura en España y Portugal…