La ONCE deja 815.000 euros en la estación de autobuses de Málaga

El sorteo de la ONCE de ayer, lunes 10 de noviembre, ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en la capital malagueña, donde Francisco Javier Guerrero vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

Guerrero es vendedor de la ONCE desde 2014, y llevó la suerte a su punto de venta habitual, junto a la estación de autobuses malagueña. Esta mañana, nada más conocer la buena noticia junto a sus vecinos, se declara “orgulloso y contento porque la suerte se haya portado tan bien conmigo”. Desde que empezó como vendedor hace más de once años, Francisco ya había experimentado lo que era dar un premio mayor, pues dio los nueve millones del Cuponazo hace siete años, pero asegura que “no pierde la ilusión, porque lo importante es repartir alegría y si se puede, seguir haciéndolo”. “Este es mi trabajo, repartir suerte, y lo hago muy contento y sabiendo que puedo ayudar a gente que lo pueda necesitar” añade, mientras monta su puesto de trabajo un día más para seguir haciéndolo. “Tengo trabajo, salud, y la suerte que comparto con mis vecinos “ concluye satisfecho el vendedor.

El sorteo de este lunes estaba dedicado a las fiestas patronales de Benidorm, y ha dejado una lluvia de premios en Andalucía con un total de 1.620.000 euros en la Comunidad, con 385.000 euros en once cupones en Sevilla, 350.000 euros con diez cupones en la localidad gaditana de Chiclana y 70.000 euros por dos cupones en San Fernando (Cádiz). El sorteo ha repartido el resto de sus premios entre Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para hoy martes 11 de noviembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.