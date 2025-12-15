La ONCE deja 420.000 euros en distintos puntos de la capital

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha repartido 420.000 euros en premios mayores en Málaga con 21 cupones premiados con 20.000 euros cada uno que se han vendido en diferentes puntos de la capital.

La mayor de las suertes la dio José María Ortiz, con 13 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno entre Huelin y la estación. También José Enrique Carpena, vendió cinco cupones premiados en pleno centro, en la Calle Larios. Y otros tres Rocío Villalón en el Centro Comercial Larios.

Ortiz es vendedor de la ONCE desde apenas hace año y medio, empezó en mayo de 2024, y ha repartido los premios a caballo entre el barrio de Huelin y su punto de venta frente al CC Vialia. “Estoy muy contento, esta es una sensación maravillosa” confiesa sin apenas poder contener la risa. “Es además un número reservado, por eso han salido tantos afortunados – cuenta – han tenido buen ojo”. Es la primera vez que el vendedor da un premio mayor, “y me he estrenado bien” comenta orgulloso. “Estoy en una zona de paso, pero también en el barrio, y seguro que lo he repartido a mis clientes habituales, que son los que más ilusión me hace” afirma el vendedor. “Es una alegría muy grande, estoy esperando a que lo sepan todos” concluye.

Este sorteo, dedicado al municipio lucense de Monforte de Lemos dentro de su serie ‘Pueblos de película’, ha repartido otros 20.000 euros en Fuengirola y otros 20.000 en la capital gaditana. El resto de sus premios han ido a parar a Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana. Para mañana martes, 16 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 22 millones de euros.

Por su parte, la ONCE celebrará el próximo 1 enero su ya tradicional Sorteo Extra de Navidad que ofrece más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.