La ONCE dedica un cupón conmemorativo al 120 aniversario de la Asociación de la Prensa de Málaga

Un cupón especial que corresponde al sorteo del fin de semana de la ONCE de mañana sábado 15 de noviembre

Málaga

La ONCE celebra el 120 aniversario de la Asociación de la Prensa de Málaga con un cupón especial para el sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado 15 de noviembre.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, ha destacado el trabajo de aquellos que, hace 120 años, crearon la asociación y a los que han conseguido trabajar por la asociación a lo largo de los años. Además, ha asegurado que el periodismo seguirá siendo, como siempre, un instrumento de servicio público.

