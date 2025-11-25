Olivier Wieviorka analiza en Málaga la Segunda Guerra Mundial y su enseñanza para el mundo de hoy

La Alianza Francesa de Málaga, el Institut Français de Málaga y el Centro Andaluz de las Letras se unen para celebrar un encuentro con el historiador francés Olivier Wieviorka, quien presentará su obra Historia total de la Segunda Guerra Mundial (ed. Crítica) el próximo jueves 27 de noviembre de 2025, a las 19:30 horas, en el Centro Andaluz de las Letras.

El acto, de carácter público y con entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en el compromiso de la Alianza Francesa de Málaga y el Institut Français de Sevilla con la difusión de las culturas francófonas, así como con la promoción del diálogo académico en torno a cuestiones históricas de relevancia internacional. La presentación contará con la participación de Rafael Ángel García Pérez, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien moderará la conversación. Durante el encuentro, Wieviorka abordará las principales aportaciones de su obra, un ambicioso estudio que ofrece una perspectiva global sobre la Segunda Guerra Mundial y que incorpora la investigación más reciente en los ámbitos estratégico, político, económico, social y de memoria histórica.

Reconocido como uno de los mayores especialistas francófonos en el conflicto, miembro del Institut Universitaire de France y profesor de la École Normale Supérieure, Wieviorka propone en este volumen un análisis integral que revisa los distintos frentes —incluidos Asia-Pacífico, África del Norte y Oriente Medio— y que otorga protagonismo a actores tradicionalmente menos presentes en las síntesis europeas. El resultado es una obra que contribuye a comprender la complejidad del conflicto y las implicaciones que aún hoy tiene para las democracias contemporáneas.

La Alianza Francesa de Málaga última los detalles de la convocatoria de cursos de francés para todas las edades y niveles, así como la de las certificaciones oficiales DELF/DALF. El centro malagueño ocupa el primer puesto en el ranking europeo de número de candidatos que se presentan a los exámenes de francés. Para facilitar el acceso al aprendizaje del idioma que hablan más de 300 millones de personas en el mundo, la Alianza Francesa de Málaga ofrece un descuento de 50 euros en su próximo curso cuatrimestral de 2026 para aquellas personas que se matriculen antes del 5 de diciembre de 2025, en la sede de Calle Canales, 11, o a través de su web afmalaga.com

Además, para despedir el programa cultural de 2025, junto al encuentro con Olivier Wieviorka se proponen otras actividades. Para los amantes del cine y seguidores del Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza, se realizará la proyección de la película “Comme un fils", de Nicolas Boukhrief en VOSE, el próximo miércoles 10 de diciembre a las 19.30 horas. El film narra la historia de Jacques Romand, un profesor que ha perdido su vocación, y al que un incidente inesperado le devuelve las ganas por ayudar. Los interesados en esta proyección que se celebrará en la sede de la Alianza pueden reservar su plaza en la web.