Oleg Balcerowski se reincorpora a la disciplina del Unicaja

-Oleg Balcerowski

La selección polaca en la que juega el pívot cajista Oleg Balcerowski, quedó eliminada ayer del Eurobasket tras caer derrotada ante la selección de Turquía por 91 a 77.

Balcerowski jugó 20’, anotó 3 puntos, capturó 6 rebotes y dio 1 asistencia.

Tras esta derrota, el jugador emprendió viaje ayer desde Riga y ha aterrizado esta mañana en Málaga para reincorporarse a los entrenamientos del equipo esta tarde a las órdenes de Ibón Navarro de cara a la disputa de la Copa Intercontinental.

Es poco probable que juegue el sábado en Córdoba frente al Baloncesto Granada, partido correspondiente a la Copa Andalucía ACB que comenzará a las 12:00 del mediodía.

Al día siguiente, la expedición cajista emprenderá viaje hacia Singapur para disputar la Copa Intercontinental a partir del jueves 18.

-Castañeda

Superado un proceso vírico, el base-escolta Xavier Castañeda se incorporará al entrenamiento vespertino después de causar baja en el Torneo Costa del Sol que se jugó el pasado fin de semana.