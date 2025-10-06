OBRAS

Las obras de prolongación del metro obligan a cerrar el tráfico en Avenida de la Purísima

Se garantiza el acceso a las vivienda y se plantean itinerarios alternativos para los vehículos

Vicente Martínez

Málaga |

Las obras del segundo tramo de la prolongación del Metro de Málaga implican un corte de tráfico desde hoy en la Avenida de la Purísima. De esta forma, la vía estará cortada de manera definitiva a partir de las 10:00 de esta mañana y hasta la terminación de la ejecución de este segundo tramo. Además, el parque también quedara cerrado para depositar la maquinaria de las obras. El itinerario alternativo para los vehículos procedentes de Eugenio Gross será por la calle Eugenio Rioboo hacia las calles Manuel Aparicio y Jorge Loring. José Jiménez es uno de los vecinos afectados.

