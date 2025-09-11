Martes, 28 de octubre

Obras de Beethoven y una selección de zarzuelas componen el programa del Concierto Anual de Manos Unidas

El Ayuntamiento de Málaga colabora un año más en la celebración del Concierto Anual de Manos Unidas, que este año cumple su 66 aniversario. Esta edición, el programa cuenta con obras de Beethoven y una selección de zarzuelas. La cita musical será el martes, 28 de octubre a las 20:00 horas. La Orquesta Sinfónica de Málaga participará un año más en el concierto, que estará bajo la dirección de Rubén Díez.

Isabel Naranjo

Malaga |

Manos Unidas
Las entradas se pueden adquirir a partir del 12 de septiembre en la taquilla del teatro entre las 11:00 y las 14:00 horas y entre las 18:00 y las 21:00 horas. También se pueden adquirir en Unitiquet, en la web www.unientradas.es. Los precios oscilan entre 10 y 20 euros.

Además, la organización ha dispuesto de una fila 0 para las personas que quieran colaborar con la organización. Las donaciones se pueden realizar al número de cuenta ES202103 0146 92 0030707347 o a través de Bizum al número de Manos Unidas 02280.

Manos Unidas

Manos Unidas en una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que este año cumple su 66 aniversario. Entre sus objetivos, según la organización, destacan dar a conocer la existencia del hambre y la pobreza, las causas y posibles soluciones, reunir los medios económicos para financiar los programas y proyectos de desarrollo integral. Sus fondos proceden de donativos, apoyos de las instituciones públicas y actividades organizadas, entre otros.

