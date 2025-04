La obra “Lechuza blanca sobre Argos” muestra cómo los mitos del pasado inspiran nuestro presente

El libro refleja una época marcada por los conflictos religiosos y las transformaciones sociales. En palabras de su autora, la periodista María Luisa Regalado Rodríguez: “Como consecuencia de estos cambios, las mujeres, que hasta entonces habían tenido lo que podíamos llamar derechos civiles, pasaron a ocupar una posición subordinada y dependiente que definiría la Historia del Mediterráneo”.

La novela sigue a una de estas mujeres, la princesa Clitemnestra, en un viaje que la obligará a cuestionar su lugar en un mundo de dioses y héroes que ostentan el poder absoluto. La protagonista cuestionará el orden impuesto, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y búsqueda del propio destino. Pero, afirma la autora, no fue la única: “Revisando los mitos con cuidado vemos que, aunque es la más famosa, Clitemnestra no fue la única reina micénica que gobernó y que tomó decisiones drásticas. Hubo otras mujeres que también lo hicieron, y eso sugiere que no actuaron solas, que hubo una alianza para cambiar las cosas; en algunos casos con mayor fortuna que en otros”.

Acerca de la propia Clitemnestra, que en la mitología griega aparece como una figura violenta y vengativa, María Luisa Regalado indica: “He escogido a Clitemnestra por muchas razones. La principal, porque es un personaje incomprendido y tratado injustamente. Pero también quería escribir sobre ella porque me parece audaz, inteligente y paciente, y creo que esas cualidades son esenciales para sobrevivir en un entorno hostil”.

Acerca del contexto histórico y cultural, la autora insiste en la importancia de abordarlo desde un punto de vista serio y documentado: “Veréis muchos detalles en la novela, como la plataforma de mármol rojo sobre la que se levantaba el trono, las descripciones de las pinturas del gran salón, … que realmente están avaladas por la arqueología. Una narrativa fluida e interesante nunca debería estar reñida con el rigor histórico”.

Como conclusión, María Luisa Regalado reflexiona: “Clitemnestra es un ejemplo de cómo la historia la escriben los vencedores, los héroes, la escribe quien tiene el poder; pero ese no es el final. Los grandes temas de la Humanidad siguen vigentes hoy igual que hace 3.000 años: el amor, la esperanza, la búsqueda del propio destino, la lucha contra la opresión,... y en esos temas Clitemnestra está hoy más viva que nunca”.

Tras el acto de presentación de la novela, dirigido por Patricia Iglesias Sánchez, Coordinadora del Máster de Dirección y Gestión de Marketing Digital y profesora titular de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, se ofreció a los asistentes un espacio de coloquio con la autora amenizado por un catering temático de productos griegos por cortesía de Diverxia Consulting. Destacó también la colaboración de ComDigital, agencia de marketing universitaria que se encargó de los aspectos de diseño y comunicación de la actividad así como de apoyar la firma de libros.

